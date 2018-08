Cei doi se aflau într-un autoturism marca Volkswagen Golf şi se îndreptau către munte. Potrivit informaţiile iniţiale, totul s-a întâmplat pe DN 7, scrie observator.tv. Tinerii au cumpărat o caserolă cu zmeură, iar fata aflată pe scaunul din dreapta a spălat fructele şi apoi a aruncat sticla de plastic pe geamul maşinii. Alţi tineri, aflaţi într-un autoturism aflat în spate, le-au atras atenţia şi chiar au ridicat pet-ul de pe drum şi au încercat să le dea gunoiul înapoi „proprietarilor” Atunci, cei doi i-au ameninţat cu bătaia şi au plecat cu maşina.

„Și pentru că promovarea nonvalorilor e deja o modă, haideți să facem cunoscute doua gunoaie.

Pe scurt: la semafor cei doi din golful din poza, B 127 RDC, au cumpărat o caserola cu zmeura, distinsa de pe locul din dreapta a scos un pet cu apa, a spălat fructele și cu dispreț a aruncat pet-ul gol langa masina. Noi, din spatele lor, am dat claxoane lungi și le-am arătat sticla. Ei, nimic. A coborât Andra, a luat pet-ul și i-au spus distinsei „poate găsiți un tomberon sa aruncați pet-ul!” Răspunsul ei „poate ți-l arunc ție in cap!” Ei bine, gunoaiele astea au atât tupeu pentru că prea putini iau atitudine. De ex, cei din mașinile din fata și spate doar s-au uitat când mai aveam oleacă sa ne luam de gulere… Așadar, hai cu share să facem celebre doua gunoaie, și el, și ea”, se arată în postarea lui George Secăreanu.