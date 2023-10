Doi turişti italieni, reacţie fabuloasă după au vizitat Bucureştiul. De necrezut ce au putut să spună despre ce au găsit aici

Doi vloggeri din Italia au venit în România și s-au îndrăgostit complet de București. Vernon și Maryana au ales, pentru a doua oară, Capitala, fiind impresionați nu doar de poveștile internauților, ci și de propria experiență și interacțiune cu gastronomia, arhitectura și oamenii.

În timp ce mulți români „fug” în vacanțe peste hotare, tot mai mulți turiști străini aleg să vină chiar aici. Vizate nu sunt doar zonele rurale, Castelul Bran, Castelul Peleș și altele, ci chiar capitala țării. „Micul Paris” a reușit să-i cucerească și pe doi italieni care au venit aici pentru un weekend. Printre locurile pe care le-au vizitat, se numără: Piața Obor, Palatul Parlamentului, Mânăstirea Stavropoleos, dar și faimosul Centru Vechi.

Ce au spus turiștii despre București

Impresionați de București, cei doi turiști au afirmat chiar că este mai frumoasă capitala noastră decât Parisul! Mai mult decât atât, consideră că noi avem străzile mai curate și oameni mai buni la suflet:

„E mai mult grafitti, dar și prețurile sunt mult mai mici. E mai curat decât în Paris. Da, sunt clădiri sovietice și grafitti, dar e mult mai curat, iar oamenii sunt mult mai cumsecade decât în Paris. Iubesc Parisul, dar acest oraș e mai bun decât Parisul. Dacă ne gândim la toate aspectele, e mai bine în București decât în Paris”.

Fascinați fiind de România, au decis să le recomande și fanilor să vină în țară, spunând, pe YouTube:

„După o primă zi uimitoare în București, am fost atât de încântați să avem încă o zi pentru a explora marele oraș. Am venit aici doar pentru o excursie de weekend, așa ca nu am avut timp sa mergem sa vizitam peisajul rural si minunatele castele. Planificăm o altă excursie în primăvară, cu mai mult timp pentru a explora cu adevărat mai mult România. Am avut câteva recomandări bune din comentariile ultimului videoclip. Atât de multe orașe și locuri noi adăugate la lista noastră.

În general, ne-a plăcut foarte mult călătoria noastră în România. Este unică în comparație cu celelalte locuri în care am călătorit până acum. Dacă nu ați adăugat această țară minunată pe lista voastră de călătorii, chiar ar trebui! Nu vei fi dezamăgiți”.

Cine sunt vloggerii care s-au îndrăgostit de România

Vernon și Maryana locuiesc în Italia, dar iubesc să călătorească în întreaga lume, în special în Europa. De la începutul anului 2022, au început să-și împărtășească pasiunea și cu alți oameni și au creat un canal de Youtube pe care au adunat deja nu mai puțin de 202 videoclipuri.

Odată cu trecerea timpului, au reușit să strângă aproape 332.000 de vizualizări la clipurile lor și să călătorească în o mulțime de locuri, printre care se numără: Las Vegas, Chicago, Austria, Praga și, așa cum am anunțat încă de la început, în România.

