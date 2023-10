Vizită istorică la București. Volodimir Zelenski, primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Președinții Ucrainei și României au semnat un Parteneriat Strategic

Vizită istorică la București. În cursul zilei de marți, 10 octombrie 2023, Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei, a fost primit de Klaus Iohannis, Președintele României, la Palatul Cotroceni. Inițial, șeful statului ucrainean ar fi trebuit să țină un discurs în Parlament, aspect care ar fi fost figurat pe agenda zilei. Însă, discursul a fost anulat pe ultima sută de metri. Tot astăzi, cei doi oficiali au semnat un Parteneriat Strategic. După întâlnirea cu liderul Ucrainei, șeful statului român a făcut declarații despre acest aspect. De asemenea, Volodimir Zelenski a anunțat că pe teritoriul românesc se va crea un centru de pregătire a piloților ucrainieni. Detaliile se află mai jos, în articol.

Vizită istorică la București, azi, 10 octombrie 2023: Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei, a fost primit de Klaus Iohannis, Președintele României, la Palatul Cotroceni. După declarațiile susține la Palatul Cotroceni, Volodimir Zelenski a mers în Parcul Carol din București, pentru a depune o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut. Apoi, s-a îndreptat spre Parlament.

Volodimir Zelenski, vizită istorică la București. A fost întâmpinat de Președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni

La venirea în București, Volodimir Zelenski a ținut să mulțumească României pentru sprijinul pe care l-a oferit în contextul terorii care s-a abătut asupra Ucrainei. Președintele ucrainean a menționat că va vorbi cu oficialii români despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, dezvoltarea aviației, dar și despre continuarea cooperării în materie de securitate. Un alt punct cheie dezbătut reprezintă arhitectura de securitate a Mării Negre. După mesajul transmis pe rețelele sociale, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Președintele Klaus Iohannis, la Cotroceni, la ora 13:00. Dobrogea și granița de Est este patrulată de avioane de supraveghere și alimentare, pe timpul vizitei Președintelui ucrainean pe teritoriul României.

„Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României, care ne întărește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructivă, care permite națiunilor noastre să fie donatori de securitate pentru lume, în special în domeniul securității alimentare. Am construit deja și putem extinde cooperarea care susține stabilitatea pentru multe alte națiuni. Vom discuta despre continuarea cooperării în materie de securitate, dezvoltarea aviației și a altor coaliții, consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, arhitectura de securitate a Mării Negre și relațiile noastre cu partenerii. România este un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai întunecată zi a noastră și al cărui sprijin se întărește cu timpul. Sunt sigur că această vizită va fi benefică pentru ambele națiuni”, a anunţat preşedintele ucrainean pe social media.

Președintele Ucrainei: „România e o țară garantă de asigurare a securității alimentare a lumii întregi”

Volodimir Zelenski a făcut o serie de declarații, la Palatul Cotroceni. Pe lângă discuțiile referitoare la infrastructură, deschiderea unor puncte de trecere la granița comună, minoritățile naționale, șeful statului ucrainean a menționat că în România se va crea un centru de pregătire pentru piloții ucraineni.

„Am avut astăzi cu domnul Președinte niște tratative foarte eficiente. Mai întâi de toate, aș menționa convenirea unui Parteneriat Strategic pe viitor între România și Ucraina. Am dat indicații echipelor noastre de a pregăti fundamentul pentru acest Parteneriat Strategic. Am discutat despre securitatea în regiunea Mării Negre, despre susținerea formulei păcii.

Am discutat despre infrastructură, despre deschiderea unor puncte de trecere noi la granița comună, și despre minoritățile naționale.

În România se creează un centru de pregătire a piloților ucraineni.

Am discutat situația de pe front, despre solicitările noastre militare, vor fi noutăți foarte bune despre artilerie și apărare antiaeriană. Dronele rusești sunt un pericol nu doar pentru statul nostru, sunt un pericol pentru toți.

România e o țară garantă de asigurare a securității alimentare a lumii întregi.

Trebuie să facem tot posibilul ca Rusia să nu poată transforma zona dunăreană sau a Mării Negre într-o zonă moartă. Am convenit primii trei pași care să ne permită apărarea acestor porturi.

Am dezvoltat o logistică bună, va începe să funcționeze în curând un coridor de cereale ucrainene prin Moldova.

Cooperarea trilaterală cu Moldova și România dă un impuls foarte bun pentru dezvoltarea economică.

Sunt convins că și Moldova și Ucraina vor deveni membre ale UE. Suntem pregătiți pentru începerea tratativelor de aderare la UE și România ne susține. Aderarea la UE va asigura stabilitate și securitate în zonă”, a transmis Zelenski.

A fost semnată o Declarație Comună

De altfel, Președintele Klaus Iohannis a declarat că vizita are un caracter istoric pentru relația bilaterală. Totodată, astăzi s-a luat decizia semnării unui Parteneriat Strategic. A fost semnată o Declarație Comună.

„Această vizită are un caracter istoric pentru relaţia bilaterală şi transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv. Ne dorim o relaţie bilaterală bazată pe încredere şi valori comune, cu o viziune pe termen lung şi axată pe generarea de proiecte concrete, în beneficiul cetăţenilor noştri şi al întregii regiuni. De aceea, am decis astăzi, împreună, să începem concret procesul pentru a ridica relaţia dintre România şi Ucraina la nivelul de Parteneriat Strategic. Mă bucură faptul că am semnat astăzi cu Preşedintele Zelenski o Declaraţie Comună, eveniment la care tocmai aţi fost martori, o declaraţie care evocă exact acest cadru principial de cooperare. În prezent, ne concentrăm pe a ajuta Ucraina să câştige războiul, dar în calitate de vecini şi parteneri avem datoria şi responsabilitatea de a ne proiecta relaţia pe termen lung”, a spus Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: „Doar Ucraina poate decide când și cum va negocia pacea”

Președintele României a continuat seria declarațiilor.

„România este hotărâtă să continue sprijinul pentru Ucraina, inclusiv cel de tip militar, până la victoria împotriva Rusiei, eliberarea întregului teritoriu, tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de crime și reconstrucția țării.

Exprim deplina admirație pentru curajul și rezistența poporului ucrainean.

Susținerea Ucrainei reprezintă un interes strategic al României.

Susținem lupta pentru valorile fundamentale ale lumii în care trăim.

Condamnăm atacurile Rusiei împotriva infrastructurii portuare din Ucraina. Acestea sunt crime de război și au efecte majore pentru securitatea alimentară globală.

Vom continua eforturile pentru descurajare și apărare pe flancul estic și la Marea Neagră.

Lucrăm alături de partenerii internaționali pentru a facilita transportul cerealelor ucrainene. Susținem economia ucraineană și nevoile statelor partenere.

Prin România tranzitează în prezent aproape 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. Peste 27 de milioane de tone din Ucraina au tranzitat România. Vom depune toate eforturile pentru continuarea sprijinului Ucrainei, dar și pentru a răspunde așteptărilor fermierilor români.

România sprijinaă deschiderea negocierilor de aderare la UE a Ucrainei și Republicii Moldova.

Este o decizie strategică pentru Uniunea Europeană.

Aprofundarea relației politice și practice dintre Ucraina și NATO este o decizie istorică. Având în vedere că România s-a alăturat declarației G7, am avut un schimb de opinii cu privire la implementarea practică a declarației și am exprimat susținerea deplină pentru formula de pace propusă de Zelenski. Doar Ucraina poate decide când și cum va negocia pacea”, a mai transmis Președintele României

