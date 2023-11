Doina Teodoru, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Scărlătescu. Actrița și fostul jurat de la Antena 1 abia reușesc să se vadă: „Nu prea stăm pe acasă”

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu trăiesc o poveste de dragoste pe care, cel puțin la început, a ascuns-o de ochii celor curioși. În cadrul unui interviu, actrița a făcut câteva dezvăluiri legate de relația pe care o are cu fostul jurat de la Chefi la Cuțite. Pentru că au un program încărcat, abia reușesc să se vadă! Detaliile se află mai jos, în articol.

Actrița Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, fostul jurat de la Chefi la Cuțite, formează un cuplu îndrăgit de public. De altfel, cei doi au fost urmăriți îndeaproape de telespectatori, atunci când au participat la America Express de la Antena 1. Cei doi, însă, au un program plin, iar timpul petrecut împreună este din ce în ce mai puțin. Aspect mărturisit chiar de actriță, în cadrul unui interviu.

Se dedică planului profesional, motiv pentru care rămâne mai puțin timp de petrecut în cuplu. Actrița a mărturisit că amândoi sunt implicați în proiecte, săptămânal. Dacă Doina Teodoru merge la filmări, spectacole și repetiții, Cătălin Scărlătescu își petrece timpul în bucutărie.

„Noi nu prea stăm pe acasă, în primul rând. Ne vedem atât de rar încât dacă ne mai și certăm când ne vedem…chiar nu! Programul de filmări este de luni până vineri, dar, pe lângă asta, mai am și repetiții, spectacole, mai sunt și alte proiecte în stânga, în dreapta”, a spus Doina Teodoru.

Vezi și FRICA DOINEI TEODORU, IUBITA LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, A LUAT SFÂRȘIT. CUM S-A TRATAT ACTRIȚA LA AMERICA EXPRESS

Doina Teodoru a renunțat la lactate de câteva luni: „Nu îmi fac bine!”

Totodată, actrița a explicat că există momente când reușesc să petreacă puțin timp împreună. De exemplu, atunci când au un program asemănător, reușesc să se vadă. Actrița a povestit că au fost la Bran și au reușit să petreacă două ore împreună, în natură. Iar acest aspect a fost o reală bucurie pentru ea: „Parcă am avut o vacanță de o săptămână, așa m-am simțit! M-am relaxat mult!”.

Doina Teodoru și-a schimbat și stilul alimentar, de când au reînceput filmările. Actrița a îndepărtat lactatele din alimentație, dar și grâul, pentru a nu avea probleme de sănătate.

„Spre exemplu, de câteva luni, de când am început filmările, nu mai mănânc lactate. Aparent, am brusc această intoleranță la lactoză. Nu mai pot mânca lactate, deși le ador, îmi plac brânzeturile! Îmi apar bubițe pe piele, sunt tot felul de chestii de care nu aș vrea să vorbesc neapărat, dar nu îmi fac bine! Atunci, am renunțat și la lactate, am renunțat și la tot ce înseamnă grâu”, a spus actrița pentru Ego.ro.

Vezi și CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU S-A ÎNTORS PE PLATOURILE DE FILMARE, DUPĂ DEMISIA DE LA CHEFI LA CUȚITE. UNDE VA FI VĂZUT, DUPĂ CE A PLECAT DE LA ANTENA 1

Sursă foto: captură video Antena 1