Cătălin Scărlătescu s-a întors pe platourile de filmare, după demisia de la Chefi la cuțite. Unde va fi văzut, după ce a plecat de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu a făcut anunțul mult așteptat de către fanii său. Celebrul bucătar s-a întors pe platourile de filmare, la aproximativ două săptămâni după demisia de la Chefi la Cuțite. Aflați, în articol, unde în puteți vedea acum, după plecarea de la Antena 1.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au luat pe toată lumea prin surprindere după ce și-au dat demisia de la Chefi la Cuțite, invocând oboseala. Timp de 12 sezoane au reușit să atragă simpatia publicului și mulți au fost dezamăgiți de plecarea acestora. Totuși, Scărlătescu s-a întors rapid pe platourile de filmare.

Citește și: DE NECREZUT CÂȚI LEI COSTĂ UN BURGER ȘI O PORȚIE DE CARTOFI PRĂJIȚI ÎN RESTAURANTUL LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU. UNII ROMÂNI MĂNĂNCĂ DE BANII ĂȘTIA O SĂPTĂMÂNĂ ÎNTREAGĂ!

Unde va fi văzut Cătălin Scărlătescu

Fostul jurat de la Chefi la Cuțite a anunțat că va putea fi văzut din nou „în acțiune” de cei care îl îndrăgesc, însă într-un alt proiect. Cătălin Scărlătescu nu renunță la pasiunea sa pentru bucătărie, însă de această dată a ales să își spună trucurile într-o carte de bucate, care va putea fi citită online.

„Ieri am avut bucuria de a filma “Grătar de Călător”, prima noastră carte de bucate. Pe asta nu se pune praful pentru că e online și e plină de rețete speciale, filmate și inspirate din călătoriile mele. Alături l-am avut pe prietenul meu, Gache, care face niște băuturi asortate, de te dai cu capul de masă. Va fi ediție limitată.”, a scris Cătălin Scărlătescu, pe pagina lui de Facebook.

Așadar, fanii celebrului chef îi vor putea urma și de acum încolo sfaturile în ceea ce privește arta culinară, însă sub o altă formă. Cătălin Scărlătescu s-a întors pe platourile de filmare și face parte dintr-un proiect, numit „Grătar de Călător”. Fosta vedetă de la Antena 1 va împărtăși rețete speciale, inspirate din călătoriile sale.

Doina Teodoru nu a știut despre demisia iubitului său

Cătălin Scărlătescu are o relație serioasă cu Doina Teodoru, însă nici măcar ei nu i-a spus că va renunța la rolul de jurat al emisiunii Chefi la Cuțite. Demisia celor trei bucătari, anunțată printr-un comunicat de presă la Antenei 1 în data de 12 octombrie, a luat prin toată lumea prin surprindere, chiar și pe iubita lui Scărlătescu.

Citește și: CE A AJUNS SĂ FACĂ CHEF FLORIN DUMITRESCU DUPĂ PLECAREA DE LA ANTENA 1: „PĂI, VREI SĂ MĂ ÎMBRAC LA COSTUM?”

„Eu, personal, nu pot să vă spun nimic. Va trebui să vorbiți cu Cătălin sau cu ceilalți doi chefi: ori cu Florin, ori cu Sorin. E bucătăria lor acolo, asta-i clar. Nu am știut nimic. Am fost informată după: ‘Vezi că se întâmplă lucrurile astea”. ‘Ok, îmi pare rău. Ce să zic? Sunt alături de tine, orice s-ar întâmpla, cum e și normal.’ Şi eu am aflat odată cu toată lumea. Ce să zic? Cu siguranță va fi văzut în continuare, în restul proiectelor pe care le face”, a declarata Doina Teodoru, potrivit ego.ro.