Doina Vadim Tudor, mărturisire stranie! Cum simte că îi apare soțul prin casă: „Merg și cineva mă urmărește”

Doina Vadim Tudor a făcut o mărturisire bizară despre soțul ei. Femeia susține că îi simte prezența soțului în casă, iar de multe ori are impresia că cineva o urmărește. Mai mult decât atât, a dezvăluit că, uneori, Corneliu Vadim Tudor îi trimite semne prin intermediul viselor.

Doina a fost alături de Corneliu Vadim Tudor aproximativ 30 de ani. Soțul său a fost o personalitate cunoscută în România, însă ea a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Totuși, îl urmărea mereu la televizor, iar acasă îi dădea sfaturi importante. Atunci când tribunul s-a stins din viață, femeia a suferit enorm. Totuși, simte că o ocrotește în continuare.

Văduva lui Corneliu Vadim Tudor susține că soțul ei îi trimite semne din lumea de dincolo. Mai mult decât atât, femeia a povestit un episod bizar care a avut loc atunci când fiica ei s-a operat de apendicită. A explicat că în acea perioadă l-a visat de nenumărate ori pe fostul politician.

„Merg prin casă și parcă simt că cineva mă urmărește. De multe ori mă întorc. Îi simt prezența. El ne ocrotește. A fost operată Jeni de apendicită. Mi-a apărut în vis foarte insistent, câteva zile la rând și am zis că ceva se va întâmpla deoarece Corneliu îmi apare tot timpul în vis.

A făcut apendicită, aproape peritonită. Au operat-o și eu când am venit seara acasă, am găsit un porumbel alb în baie, în cadă. Nu știu pe unde a intrat pentru că eu am geam la baie și avea plasă.”, a declarat Doina Vadim Tudor, în cadrul emisiunii Povești de film, cu Mara Bănică, difuzată la Bollywood TV.