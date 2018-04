Doinița Oancea și Liviu Vârciu au colaborat împreună în diverse proiecte, însă acum este prima dată când cei doi formează un cuplu pe platourile de filmare. În serialul “Fructul oprit”, personajele lor – Costică și Tanța au avut prima întâlnire.

“Eu am mai lucrat cu Vârciu și pot să spun că îmi place foarte tare de el ca om, ca actor. Mi se pare că este talentat și profesionist. Îmi plac oamenii care știu să–și facă treaba, știu să fie punctuali.”, spune Doinița Oancea, despre colegul ei de la filmări.

Liviu Vârciu a revenit la pasiunea lui cea mare, actoria

El joacă rolul lui Costică, un personaj care se va dovedi extrem de important în poveste.

“Din punctul meu de vedere, un actor nou și talentat care se alătură poveștii este ca o gură de aer proaspăt. Pentru Tanța este și mai bine, pentru că o pot colora și altfel. Practic, oamenii se comportă diferit atunci când se află într-o relație, ne arătam altă față și, altfel, îi pot da și Tanței o altă față, atunci când joacă alături de Costică.”, adaugă Doinița.