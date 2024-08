Doliu dublu în sportul românesc! Doi sportivi au murit în accidente tragice

Lumea judo-ului românesc a fost zguduită de o tragedie de proporții, după ce doi sportivi de la CSM Onești au murit în decurs de doar o săptămână, în circumstanțe tragice. Cei doi tineri se pregăteau sub îndrumarea aceluiași antrenor, care acum este profund afectat de pierderea elevilor săi.

Primul sportiv care și-a pierdut viața a fost Victor Mihăilă, un tânăr de numai 18 ani. Acesta se afla în vizită la tatăl său în Anglia când a fost implicat într-un accident rutier fatal. Viața i-a fost curmată brusc, lăsând în urmă o familie și un club devastat.

La scurt timp după acest incident tragic, a urmat o a doua pierdere pentru comunitatea judo-ului din Onești. Rareș Molea, de 21 de ani, a murit înecat într-un lac, în timpul unei vacanțe cu familia sa. Circumstanțele morții sale au șocat pe toți cei care îl cunoșteau, adăugând o nouă lovitură pentru clubul sportiv.

Antrenorul celor doi, profund marcat de aceste evenimente, a transmis un mesaj plin de durere, afirmând că pentru acești tineri „a fost ultimul concurs cu viața”. Aceste cuvinte reflectă cât de neașteptate și devastatoare au fost pierderile suferite, atât pentru el, cât și pentru comunitatea sportivă. Clubul CSM Onești se confruntă acum cu o pierdere dublă, greu de suportat, și un gol imens lăsat de dispariția celor doi tineri judoka.

„Dubla tragedie pentru judoul bacauan!

De astazi, antrenorul Pantiru Cristinel are doi judoka mai putini in Dojo. Molea Rares si Mihaila Victor, ambii legitimati la CSM Onesti, au agatat judogiurile in cuier pentru eternitate. Tinerii sportivi au parasit lumea aceasta in urma unor tragedii de nedescris.

Federatia Romana de Judo transmite sincere condoleante familiilor indoliate. Dumnezeu sa ii odihneasca in pace!”, a transmis Federația Română de Judo.