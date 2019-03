Doliu imens în televiziune. Îndrăgita vedetă TV a murit și fanii sunt șocați. De-a lungul timpului, celebra actriță a adunat numeroase nominalizări la premiile Emmy. Suferea de Alzheimer și primise ”Globul de aur” pentru ”Soap”.

Katherine Helmond a murit la vârsta de 89 de ani. Actrița s-a stins din viață la domiciliul ei din Los Angeles, din cauza complicațiilor bolii de care suferea, Alzheimer. Cele mai cunoscute roluri sunt cele din „Cars” și din serialul TV „Who’s The Boss” (”Cine-i șeful?”).

Pentru rolul din „Who’s The Boss” a obținut Globul de Aur, cea mai prestigioasă distincție din cariera sa. Totodată, a primit Globul de Aur și pentru „Soap”.

Spre finalul carierei, actrița a mai apărut și în show-uri TV, precum The F.B.I, The Bob Newhart Show, Mannix, Medical Center, Barnaby Jones, The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman şi The Love Boat.