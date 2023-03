Jason Kaye a murit la vârsta de 54 de ani. Bărbatul era unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Marea Britanie și făcea parte din trupa Top Buzz. Iată detaliile mai jos, în articol.

Jason Kaye, pe numele său real Jason Kyriakides, un cunoscut DJ din Marea Britanie, s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani. Artistul făcea parte din trupa Top Buzz, care a fost fondată în anul 1988, alături de Mad P și DJ Mikee B. De-a lungul anilor, trupa reușise să se mențină în topul preferințelor ascultătorilor, iar artiștii participau atât la festivaluri, cât și la evenimente private.

Până în acest moment nu se cunoaște modul în care a survenit decesul artistului Jason Kaye. Moartea celebrului DJ din Marea Britanie este deplânsă nu doar de ceilalți membri ai trupei Top Buzz, ci și de familie și fani.

Jason Kaye a murit fulgerător, la 54 de ani

DJ Logan Sama a reacționat, după ce a aflat de moartea artistului. Cei doi erau colegi de breaslă și este șocat de vestea primită: „Odihnește-te în pace, Jason Kaye. A făcut atât de multe pentru cei din jur. Responsabil pentru atât de multe proiecte legendare din mai multe genuri muzicale. Și-a împărtășit platforma cu atât de mulți muzicieni pentru a-i ajuta să se lanseze. E o pierdere tragică”.

Doc Scott, un alt DJ respectat în lumea artistică, a transmis și el un mesaj, după moartea lui Jason Kaye: „Odihnește-te, Jason Kaye. Nici nu știu ce să spun în afara faptului că vestea m-a supărat extrem de tare. A fost o onoare să împart scena cu tine. Sunt, cu adevărat, recunoscător”.

Atât familia, cât și fanii sunt șocați de vestea tristă pe care au primit-o. Bărbatul a fost un DJ foarte respectat și cunoscut în Marea Britanie. De-a lungul anilor, bărbatul a lansat numeroase piese apreciate de public, printre care numărându-se „Soundwoy”, „Baby You Make My Heart Sing” sau „Keep Your Love”, potrivit djmag.com.

Sursă foto: capturi video YouTube