Doliu în lumea cinematografică. A murit Stephen Greif, actorul din „The Crown”

Este doliu în lumea cinematografică. Stephen Greif, actorul care a jucat în „The Crown” și „Blake’s 7”, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, anunțul trist fiind făcut de reprezentanții săi. De-a lungul timpului, actorul a avut mai multe apariții în pelicule cunoscute.

Un alt actor foarte cunoscut în industria cinematografică internațională s-a stins din viață. Stephen Greif, actorul care a jucat în pelicule îndrăgite și de români, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul trist a fost transmis de reprezentanții săi, Michelle Braidman Associates, în cursul zilei de luni, 26 decembrie 2022.

„Cu mare tristeţe anunţăm moartea minunatului nostru client Stephen Greif. Cariera lui extinsă a inclus numeroase roluri în televiziune şi teatru, pe scene precum National Theatre, RSC şi West End. Îi vom simţi lipsa, iar gândurile noastre merg către familie şi prieteni”, se arată în mesajul reprezentanților săi, arată The Guardian.

A jucat în pelicule apreciate și de români

Actorul Stephen Greif a absolvit Academia Regală de Artă Dramatică și a fost parte a unei echipe din cadrul „National Theatre Company”. De asemenea, a jucat alături de echipele de actori de la „Southbank” și „Old Vic”, în anii 1960 – 1970. Apoi, bărbatul a avut parte de o tranziție, de la teatru la film. Primul său rol a fost cel al comandantului spațial Travis din serialul „Blake’s 7” (1978 – 1981). Ulterior, a apărut în „Citizen Smith”, „Shoot on sight” și „Casanova”. A apărut în rolul lui Sir Bernard Weatherill, în serialul „The Crown”, în cel de-al patrulea sezon.

Bărbatul a mai avut apariții și în „Gerry”, „Risen”, „Woman in Gold”, „Bill”, „D is for Detroit”, „Eichmann”, „Spartan”, „The Upside of Anger” și „Fakers”.

