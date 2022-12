Doliu în lumea artistică internațională. Terry Hall, solistul trupei The Specials, a murit

Este doliu în lumea artistică de peste hotare. Terry Hall, solistul trupei The Specials, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani. De-a lungul anilor, bărbatul a lansat melodii care au ajuns în topurile muzicale internaționale. Până în acest moment, nu a fost comunicat motivul decesului.

Terry Hall a murit la vârsta de 63 de ani. Artistul a fost membru al trupei The Specials și, de-a lungul anilor, a reușit să ajungă în topurile muzicale internaționale cu piesele sale. În anul 1981, solistul vocal a luat decizia de a părăsi trupa și, apoi, a format Fun Boy Three, o alipire a altor două trupe, și anume Neville Staple și Lynval Golding. Și atunci, Terry Hall reușise să scoată hituri. Anunțul trist, că Terry Hall a murit, a fost făcut în urma unui comunicat transmis de trupa The Specials.

Terry Hall a murit la 63 de ani

Terry Hall a copilărit în Coventry, iar familia lui lucra în industria auto. A ajuns să fie solist vocal în trupa The Specials, după ce a fost remarcat de Jerry Dammers. „Gangsters”, „Ghost Town” sau „Too much too young” sunt câteva dintre piesele pe care le-au cântat.

„Terry a fost un soț și un tată minunat și unul dintre cele mai bune, mai amuzante și mai autentice suflete. Muzica sa și interpretările sale au încapsulat însăși esența vieții, bucuria, durerea, umorul, lupta pentru dreptate, dar mai ales dragostea. Va fi profund regretat de toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit și lasă în urmă darul muzicii sale remarcabile și al umanității sale profunde”, se arată în comunicatul celor de la The Specials.

Are o poveste întortocheată de viață. La vârsta de 12 ani a fost răpit de către un profesor și a fost dus în Franța, unde a fost abuzat. În cadrul unui interviu, a făcut o serie de mărturisiri.

„Am fost răpit, dus în Franța și abuzat sexual timp de patru zile. Apoi, am fost bătut și lăsat în stradă”, a spus el, într-un interviu din 2019. Artistul a început să își revină din șoc abia după opt luni. Pentru că a suferit de depresie, atunci, bărbatul a renunțat la școală la vârsta de 14 ani, arată BBC.

