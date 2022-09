Doliu în lumea cinematografică. Actorul Harry Landis a murit la vârsta de 90 de ani

Este doliu în lumea cinematografiei. Harry Landis, actorul care a activat în domeniu mai bine de 60 de ani, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. A fost cunoscut, în special, pentru apariția sa în serialul de comedie „Friday Night Dinner”.

Harry Landis a murit la vârsta de 90 de ani, în data de 12 septembrie 2022, anunțul trist fiind făcut de agentul său la „Sharry Clark Artists”. Acesta a fost cunoscut, în special, pentru apariția sa în serialul de comedie „Friday Night Dinner”, în rolul lui Mr. Morris.

”Vești triste. Harry Landis a trecut în neființă. Acesta a avut o carieră uimitoare și a câștigat simpatie în urma rolului lui Mr. Morris pe care l-a interpretat în „Friday Night Dinner”. A fost un privilegiu să lucrez cu un asemenea om. Ne va fi dor de tine. Dumnezeu să te odihnească”, este mesajul transmis de agetul său, pe rețelele de socializare.

Harry Landis a locuit în Hammersmith, vestul Londrei, timp de peste 40 de ani, înainte de a se întoarce să locuiască în East End, după anul 2010. Atunci, actorul și-a cumpărat un apartament în Spitalfields.

În ce pelicule cunoscute a jucat actorul Harry Landis

Actorul Harry Landis are la palmares numeroase apariții în cunoscute seriale și pelicule. Printre aparițiile pe care le-a avut pot fi amintite următoarele: „Casualty” (în perioada 1986 – 2018), „Doctors” (în perioada 2009 – 2017), „Friday Night Dinner” (în perioada 2012 – 2014), „The Bill” (1990 – 2007), „My family”, (2004, interpretând rolul lui Gino), „The Memoirs of Sherlock Holmes” (1994, rolul lui Ikey Sanders), „Crown Court” (1973 – 1975), „A Woman of Substance” (1985).

De asemenea, Harry Landis a jucat și în filmul „The Discovery of Heaven”, în anul 2001. În anul 2014, actorul a jucat și în „Edge of Tomorrow”.

Sursă foto: Captură video Youtube