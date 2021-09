Doliu în lumea cinematografică. Actorul Willie Garson a murit. A jucat într-un serial apreciat de români

Este doliu în lumea cinematografică. Actorul Willie Garson, în vârstă de 57 de ani, s-a stins din viață. Aceasta a devenit celebru odată cu apariția sa în celebrul serial „Sex and the city”. Anunțul trist a fost făcut chiar de producătorul executiv al peliculei.

„Spiritul și dedicarea pentru meserie erau prezente în fiecare zi la filmări. El era acolo și ne dădea totul, chiar și când era bolnav. Îi mulțumim pentru darurile lăsate ca actor și ca om, nu va fi uitat. În acest moment trist, întunecat, ne mângâie amintirea bucuriei și luminii sale”, a mai spus Michael Patrick King.

„Sunt devastat și copleșit de tristețe… Ai fost un cadou de la zei”, a transmis Mario Cantone, comediant.

Actorul Willie Garson a mai jucat în „Cheers”, „Family Ties”, ”LA Law”, dar și în celebra peliculă ”Sex and the city”. Bărbatul și-a încercat norocul și în serialele „The X-Files”, „Boy Meets World” și „Friends”.

În anul 2009, actorul Willie Garson a adoptat un copil pe nume Nathen. Pe rețelele de socializare a transmis un mesaj emoționant.

”Te iubesc foarte mult, tată. Să te odihnești în pace. Sunt bucuros că ai împărtășit toate aventurile cu mine și sunt mândru de tine. Te voi iubi întotdeauna, dar cred că este timpul să mergi într-o aventură proprie. Vei fi mereu cu mine. Te iubesc mai mult decât vei ști vreodată și mă bucur că poți fi în pace acum. Ai fost întotdeauna cea mai dură, mai amuzantă și mai inteligentă persoană pe care am cunoscut-o”, a spus fiul lui.

