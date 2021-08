Doliu în lumea comediei! Actorul Sean Lock a încetat din viață

Actorul de comedie britanic Sean Lock s-a stins din viaţă, la vârsta de 58 de ani, din cauza cancerului. Informaţia a fost confirmată pentru BBC de impresarul acestuia.

Sean Lock a avut o bogată carieră în stand up comedy, dar a și scris texte pentru Bill Bailey, Lee Evans sau Mark Lamarr. În 2007, a fost votat pe locul 55 într-un clasament al celor mai buni 100 de actori de stand up realizat de BBC 4, iar ulterior a ajuns pe locul 19 al listei actualizate în 2010.

O mare parte din activitatea sa din ultimii ani s-a concentrate pe apariţii televizate, acesta făcând parte din echipa producţiei BBC „8 out of 10 cats”, între 2005 şi 2015, şi apoi la „8 Out of 10 Cats Does Countdown”, din 2012 până în prezent.

Lock a publicat patru spectacole pe DVD, „Live” în 2008, „Lockipedia” în 2010, un „special” de văzut pentru iubitorii genului, „Purple Van Man” în 2013 şi „Keep It Light” în 2017.

Channel 4 a transmis, pe contul oficial de Twitter, un mesaj de condoleanţe familiei, amintind că Lock a avut ”un rol uriaş la nivelul postului de televiziune timp de mai bine de două decenii”.

Sursa foto: Captura Youtube