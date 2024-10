Doliu în lumea filmului! Frank Fritz, starul serialului American Pickers, a murit

Starul serialului „American Pickers”, Frank Fritz, a murit, luni seară, 1 octombrie 2024. Anunțul trist al morții sale a fost făcut de bunul său prieten și coleg, Mike Wolfe.

Frank Fritz fusese internat în spital, în iulie 2022, după ce suferise un accident vascular cerebral.

Acesta nu a dezvăluit cauza morții, dar se știe că Frank Fritz fusese internat în spital în 2022, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Se pare că ulterior, celebrul actor, a fost transferat la o clinică specializată pentru că nu putea să aibă grijă de el în acel moment. Înainte de accidentul vascular cerebral suferit, Frank Fritzera într-o călătorie spirituală. Renunțase complet la alcool și slăbise foarte mult. Și-a deschis și propriul magazin numit Frank Fritz Finds. Spera să se însănătoșească rapid și să revină la munca pe care o iubea.

Prietenul și colegul său, Mike Wolfe, a fost cel care îi ținea la curent pe fani în legătură cu starea de sănătate a lui Frank și tot el a fost cel care a făcut anunțul morții sale. N-a dezvăluit, însă, și cauza decesului. (CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea filmului! A murit Drake Hogestyn, actorul care a jucat timp de 38 de ani în serialul Days of our lives)

„Cu inima frântă vă împărtășesc tuturor că Frank a murit aseară. Îl (cunosc) pe Frank de mai bine de jumătate din viață și ceea ce ați văzut la televizor a fost întotdeauna ceea ce am văzut și eu: un visător care a fost pe cât de sensibil, pe atât de amuzant. Același și în afara camerei, Frank a avut un mod de a ajunge la inimile multora doar fiind el însuși. Înainte de spectacol, plecam împreună în locuri despre care nu știam că există, fără a avea o destinație în minte și doar cu pasiunea de a descoperi ceva interesant și istoric. Am fost în nenumărate călătorii și am împărțit atât de mulți kilometri”, a scris Mike Wolfe.