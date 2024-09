Doliu în lumea filmului! A murit Drake Hogestyn, actorul care a jucat timp de 38 de ani în serialul Days of our lives

Drake Hogestyn a murit la vârsta de 70 de ani, după ce o boală necurțătoare l-a răpus. Actorul a avut un rol important în serialul Days of Our Lives, unul dintre cele mai longevive seriale americane.

Serialul „Days of Our Lives” a fost extrem de iubit și era difuzat aproape în fiecare zi a săptămânii. Debutul a avut loc pe 8 noiembrie 1965, iar Drake Hogestyn a jucat, timp de 38 de ani, același rol. Actorul l-a interpretat pe John Black. În urmă cu ceva timp, Drake Hogestyn primea un diagnostic dur din partea medicilor: cancer pancreatic.

A luptat demn, dar într-un final boala l-a răpus. În ciuda tratamentelor și a eforturilor depuse de către medici, celebrul actor s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Și-a dat ultima suflare liniștit, înconjurat de oamenii dragi. Familia lui Drake Hogestyn a făcut anunțul trist al morții sale într-o declarație postată pe contul de Instagram al serialului Days of Our Lives.

„Cu inimile grele anunțăm decesul lui Drake Hogestyn. A fost diagnosticat cu cancer pancreatic, dar a făcut față provocării cu o forță și o determinare incredibile. După ce a dus o luptă incredibilă, a murit liniștit, înconjurat de cei dragi. A fost cel mai minunat soț, tată, tată și actor. Îi plăcea să joace pentru publicul „Days’ și să împartă scena cu cea mai bună distribuție, echipă și echipă de producție din domeniu. Îl iubim și ne va fi dor de el toate Zilele vieților noastre”, se arată în declarație.

Days of our lives, unul dintre cele mai longevive seriale

Days of Our Lives a fost unul dintre cele mai longevive și apreciate seriale americane. În luna aprilie 2024, un episod avea să facă istorie în lumea televiziunii. Și asta pentru că a fost oficiată o căsătorie între doi bărbaţi. Will Horton (interpretat de Guy Wilson) şi Sonny Kiriakis (interpretat de Freddie Smith) s-au căsătorit, devenind astfel primul cuplu de personaje de sex masculin care şi-au unit destinele într-un serial televizat.

Conform NBC, postul de televiziune care difuzează serialul, căsătoria celor doi a avut loc pe parcursul a trei episoade consecutive. Chiar dacă a fost o ceremonie de neuitat, după cum a precizat echipa serialului, nu a fost prima căsătorie între persoane de acelaşi sex care se oficiază în cadrul unui serial.

”All My Children”, difuzat de ABC, a fost prima soap-opera care a difuzat o asemenea scenă, în 2009, odată cu nunta Biancăi Montgomery (Edgen Riegel) cu Reese Williams (Tamara Braun).