Doliu în lumea filmului! Jerry Douglas, actorul cunoscut pentru rolul din ”Tânăr și neliniștit”, a încetat din viață

Este doliu în lumea filmului! Jerry Douglas, cunoscut pentru rolul John Abbott în „Tânăr și neliniștit”/ „The Young and the Restless”, a murit la vârsta de 88 de ani.

Douglas a interpretat rolul președintelui Jabot Cosmetics începând din 1982. John Abbott, alături de cei patru copii ai săi, Jack, Traci, Ashley, și Billy, au format una dintre cele mai puternice familii din drama CBS.

Jerry Douglas a părăsit serialul în 2006, după ce John Abbott său a fost ucis. A mai jucat însă în „Tânăr și neliniștit”, ultima oară în 2016, personajul său apărând în amintirile familiei.

Pe pagina de Twitter a serialului i-a fost adus un omagiu lui Jerry Douglas: „Vă rugăm să vă alăturați nouă pentru a transmite condoleanțe familiei lui Jerry Douglas, cunoscut pentru rolul său de lungă durată ca John Abbott din The Young and the Restless”.

Cine a fost Jerry Douglas

Jerry Douglas s-a născut în Massachusetts, iar talentul său la fotbal i-a adus o bursă la Universitatea Brandeis. A renunțat la planul său de a absolvi Facultatea de Drept pentru a urma actoria și a studiat cu Uta Hagen în New York și Jeff Corey în Los Angeles. Primul său rol creditat pe IMDB a fost în rolul unui gangster, în filmul „Blast of Silence” din 1961.

