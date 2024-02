Doliu în lumea filmului! Pamela Salem, fostă vedetă James Bond, a murit

Pamela Salem, actrița cunoscută pentru rolul de secretară lui James Bond – din filmul ”Never Say Never Again”, a murit la vârsta de 80 de ani.

Actrița britanică Pamela Salem, care a jucat rolul secretarei lui James Bond în filmul ”Never Say Never Again”, a murit miercuri, 21 februarie 2024, la vârsta de 80 de ani, în rețedința sa din Surfside – Florida.

Născută în 1944 în India, ea a interpretat-o pe Miss Moneypenny, secretara lui Bond, în filmul lui Sean Connery din 1983, Never Say Never Again, care este considerat o adăugire neoficială la seria James Bond, deoarece nu a fost produs de Eon Productions, producătorul oficial.

Citește și: A FOST DEZVĂLUITĂ CAUZA MORȚII CÂNTĂREȚEI TINA TURNER. AFECȚIUNILE DE CARE SUFEREA REGINA ROCK’N’ROLL-ULUI

Pamela Salem a jucat rolul secretarei lui James Bond în filmul ”Never Say Never Again„

Salem își făcuse debutul pe marele ecran alături de Connery în ”The Great Train Robbery” (1978), iar el a declarat că acesta a recomandat-o producătorilor lui James Bond pentru rolul emblematic al lui Moneypenny, secretara lui M, șeful serviciului secret britanic de informații MI6, în Never Say Never Again (1983).

„O mai văzusem pe Moneypenny înainte, bineînțeles, în filmele anterioare, interpretată de Lois Maxwell. La început [presa] a încercat să agite lucrurile între noi – totul a fost un nonsens absolut, iar Lois Maxwell mi-a scris o scrisoare foarte drăguță, iar eu am contactat-o. În cele din urmă, au fost nevoiți să renunțe la ea, pentru că și-au dat seama că eram prieteni”, a declarat Sean Connery într-un interviu acordat în 1984 revistei Double-O-Seven. ”

Salem a avut apariții ca invitată în Doctor Who în rolul profesoarei Rachel Jensen, apărând pentru prima dată în episoadele Remembrance of the Daleks din 1988 cu cel de-al șaptelea Doctor al lui Sylvester McCoy.

Regretata actriță s-a mutat în Los Angeles în anii 1990 și apoi a locuit în Miami. David Richardson, care a produs toate lucrările lui Salem la Big Finish, își aduce aminte cu mare drag de colega lui.

„Ori de câte ori exista o înregistrare Big Finish pentru ea, ea zbura din Miami pe cont propriu, fără tam-tam sau fanfară, și apărea la studio înarmată cu cele mai calde zâmbete, cele mai mari îmbrățișări și adesea cadouri. Era o persoană foarte blândă, mereu interesată de toată lumea, de la colegii ei, la echipa de producție, la actori, invitați și vizitatori”, a spus David Richardson.

Citește și: KIM KARDASHIAN, ACTRIȚĂ ȘI PRODUCĂTOR AL SERIALULUI DOCUMENTAR DESPRE VIAŢA LUI ELIZABETH TAYLOR: „EA ESTE DOVADA CĂ POŢI CONTINUA SĂ EVOLUEZI ŞI SĂ TE SCHIMBI”