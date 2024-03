Doliu în lumea filmului românesc! A murit actorul Dan Tomescu

Dan Tomescu a fost înmormântat astăzi, 18 martie 2024, la cimitirul Sfânta Vineri. Actorul, cunoscut pentru show-urile travesti, a trecut prin momente groaznice după ce a aflat că are cancer la gât.

Actorul era cunoscut pentru show-urile travesti pe care le-a făcut după anii ’90. Acesta a fost răpus de o boală crâncenă, cancerul, la vârsta de 65 de ani. A jucat în reclame, în filme și seriale celebre, alături de nume mari ale teatrului românesc, dar și-a găsit sfârșitul în sărăcie.

Citește și: DECADENTA CELUI MAI MAI FAIMOS ACTOR TRAVESTIT DIN ROMANIA! “LOCUIESC INTR-UN DEMISOL SI MANANC DIN MILA VECINILOR”

Acum câțiva ani, Dan Tomescu a trecut printr-o perioadă dificilă. Într-un anumit moment, actorul exprima că viața sa a devenit un coșmar după pierderea mamei sale. A fost nevoit să se confrunte cu lipsa unui adăpost și a unei surse de venit.

„Anul trecut am fost evacuat din casă, efectiv m-am trezit cu mascații peste mine. Stăteam toata ziua și mă întrebam de ce nouă și ce o să ni se întâmple. Și am avut o prietenă care mi-a oferit un apartament în care să stau o lună de zile. M-am dus la asistența socială și le-am spus că nu am nici serviciu, nici casă. Am susținut și eu prin munca mea cinstitită țara asta, plătind impozite. Nu dețin nicio proprietate, mașini, bunuri, n-am nimic. Decât un loc de veci, lânga mama mea”, spunea actorul Dan Tomescu în 2014.

Toată viața a locuit în lux, într-un apartament cu cinci camere și mânca ce era mai bun. În anul 2014 se pare că viața i-a pregătit ceva ce nu credea niciodată. A ajuns într-o locuință cu mucegai și avea noroc că îl mai ajutau oamenii.

„Am zis că dacă sunt populari în Romania, vedete incontestabile, am zis să încerc, poate… Stau cu CV-ul lângă mine, am aplicat inclusiv o societate de cablu. Florin Piersic mi-a zis la un moment dat … sigur, că mă știe, pentru că eu am debutat la Teatrul Național, unde am fost regizor de culise, figurație..

Am apelat și la Loredana Groza, pe care o știu de 20 de ani. Mi-a cunoscut familia. Mi-a zis că nu mă poate ajuta. Mi-a zis ca nici pe fratele ei nu-l ajută. Luminița Anghel mi-a zis că este suparată și are probleme, și nu am mai insistat. Nimeni nu are nicio obligație față de mine. Categoric!”, mărturisea Dan Tomescu imediat după moartea mamei sale, în 2014.