Doliu în lumea muzicii! Artistul Meat Loaf a încetat din viață

Este doliu în lumea muzicii! Cântărețul și actorul Meat Loaf a murit joi noapte, la vârsta de 74 de ani, a anunțat familia. Potrivit TMZ, ar fi fost bolnav de COVID, iar starea lui a devenit rapid critică.

Apropiați ai artistului au declarat pentru TMZ că acesta ar fi trebui să participe la o cină de afaceri la începutul acestei săptămâni, pentru o emisiune la care lucra, dar cina a fost anulată pentru că Meat Loaf s-a îmbolnăvit grav de COVID, iar starea lui s-a agravat accelerat.

Meat Loaf ar fi încurajat vaccinarea, însă nu se știe dacă era sau nu vaccinat, spune aceeași sursă.

Cine a fost Meat Loaf

Muzicianul american Meat Loaf (nume real Marvin Lee Aday) s-a născut la 27 septembrie 1947, în Dallas, Texas. După finalizarea cursurilor liceale, s-a înscris la North Texas State University (actuala University of North Texas), dar în 1967 a părăsit Texasul şi cursurile, pentru a începe o nouă viaţă în Los Angeles. Aici a înfiinţat prima trupă muzicală – Meat Loaf Soul, conform site-ului biography.com.

După mai multe schimbări de componenţă şi de denumiri, trupa s-a destrămat. A început să joace în teatru, unde a avut primul succes cu musicalul „Hair”. Ulterior, a ajuns pe Broadway unde a jucat în mai multe spectacole. A fost chemat pentru audiţii în vederea rolurilor Eddie şi Dr. Scott în producţia „The Rocky Horror Picture Show”.

Albumul „Bat Out of Hell II”, care include celebra piesă „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, a fost lansat în 1993. Albumul s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare. Au urmat turneele „Everything Louder Tour” (1993-1994), „Born to Rock Tour” (1995-1997), „The Very Best of World Tour” (1998-1999), „The Storytellers Tour” (1999-2000), „ATLANTIC CITY GIGS” (2001), „Night of the Proms” (2001), „Just Having Fun with Friends Tour” (2002-2003), „The Last World Tour” (2003-2004), „Hair of the Dog Tour” (2005).

Meat Loaf şi-a dovedit talentul de actor şi în filmele „Wayne’s World” (1992) şi „Fight Club” (1999), mai precizează sursa citată.

În 2003, Meat Loaf s-a prăbuşit pe scenă la Londra, medicii diagnosticându-l cu o formă de Parkinson, care provoacă bătăi neregulate ale inimii. În iunie 2016, episodul s-a repetat pe o scenă din Edmonton, Canada, notează site-ul biography.com.

Sursa foto: Profimedia