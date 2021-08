Doliu în lumea muzicii! Brian Travers, membru fondator al trupei UB40, a încetat din viață!

Ei au precizat că a suferit „o lungă şi eroică luptă cu cancerul”. Artistul a suferit o operaţie de îndepărtare a unei tumori la creier în 2019 şi a mai avut o intervenţie chirugicală la începutul acestui an.

Travers a fost o parte esenţială a grupului UB40 în calitate de saxofon, aranjator şi textier. Grupul, din Birmingham, a cunoscut succesul în 1980 cu „Food For Thought”, primul lor single în Top 10 din Marea britanie, înainte de „I Think It’s Going to Rain Today”, „One in Ten” şi coverurile „Red Red Wine” şi „I Got You Babe”.