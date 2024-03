Doliu în lumea muzicii! Eric Carmen, solistul trupei Raspberries, a murit! Soţia a dat vestea tristă

Solistul trupei Raspberries, Eric Carmen, cunoscut pentru hiturile sale solo Hungry Eyes și All by Myself, a murit la vârsta de 74 de ani. Soția sa, Amy, cu care s-a căsătorit în 2016, a confirmat luni vestea devastatoare și i-a rugat pe fanii cântărețului să respecte intimitatea familiei.

Icoana pop a anilor ’70 a stat în spatele hitului Hungry Eyes, cunoscut odată cu apariția filmului ,,Dirty Dancing” . De asemenea, Eric Carmen a fost o legendă a trupei Raspberries, alături de care a cucerit inimi din întreaga lume.. Trupa sa, The Raspberries, a fost recent îmbrățișată de o nouă generație, când single-ul său de 40 de ani, Go All the Way, a fost inclus pe coloana sonoră a filmului ,,Guardians of the Galaxy”.

Vestea morții lui Eric Carmen a fost împărtășită de soția sa într-un mesaj pe rețelele de socializare:

,,Cu imensă tristețe împărtășim vestea sfâșietoare a morții lui Eric Carmen. Dulcele, iubitorul și talentatul nostru Eric a murit în somn, în weekend. I-a adus o mare bucurie să știe că, timp de decenii, muzica sa a atins atât de mulți și va fi moștenirea sa de durată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în timp ce plângem pierderea noastră enormă. Dragostea este tot ceea ce contează… Credincios și pentru totdeauna.”, a explicat soția lui Eric Carmen în mediul online.

Cauza exactă a morții lui Eric Carmen este necunoscută în acest moment.

Citește și: DOLIU LA HOLLYWOOD! RICHARD LEWIS A MURIT, DUPĂ CE A FOST DIAGNOSTICAT CU PARKINSON

Cum a devenit faimos Eric Carmen

Prima piesă cu care a cunoscut succesul este „Go All the Way” din perioada în care făcea parte din trupa Raspberries. Grupul, originar din Cleveland, Ohio, a avut succes la începutul anilor 1970 și s-a inspirat din trupe precum The Beatles, The Who, The Hollies și Small Faces. După o perioadă de cinci ani, trupa a luat-o pe drumuri separate din punct de vedere profesional. Cele mai cunoscute melodii ale lor sunt Let’s Pretend, I Wanna Be with You, Tonight și Overnight Sensation (Hit Record).

Deși a fost instruit să cânte la pian, rockerul a învățat singur chitara în adolescență, urmând o carte de acorduri Beatles. Ca artist solo, a lansat unele dintre cele mai mari hituri ale sale, inclusiv All by Myself, It Hurts Too Much și The Way We Used to Be. În plus, piesele sale, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It și clasicul Dirty Dancing Hungry Eyes au avut un succes incredibil în Billboard Hot 100.

În acea perioadă, Eric a scris și pentru alți artiști, inclusiv Shaun Cassidy, care a ajuns în top 10 cu compozițiile lui Carmen Hey Deanie și That’s Rock and Roll. În 2004, el și-a încântat fanii reunindu-se cu membri originali Raspberries, Jim Bonfanti, Wally Bryson și Dave Smalley. În acel turneu, grupul a înregistrat un album live cu cele mai mari hituri ale lor la The House of Blues on Sunset Strip, un renumit restaurant din America, care, din păcate, a ars în urmă cu nouă ani.

Citește și: MOARTE FULGERĂTOARE ÎN FAMILIA REGALĂ BRITANICĂ. GINERELE PRINȚILOR DE KENT A MURIT LA DOAR 45 DE ANI

FOTO: Instagram