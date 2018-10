Doliu în lumea muzicii! Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit la 44 de ani

Doliu în lumea muzicii, după ce s-a aflat vestea că Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit. Bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani, iar până în acest moment nu se cunoaște cauza morții lui.

Trupa “All That Remains” a postat un mesaj în care își exprimă regretul și precizează că atât membrii trupei, cât și familia chitaristului cer să le fie respectată intimitatea.

„Am fost devastaţi când am aflat că Oli Herbert, prietenul nostru, chitarist şi membru fondator All That Remains, a încetat din viaţă. Oli a fost un chitarist incredibil de talentat şi un compozitor care a definit rock-ul şi metal-ul din nord-est. Impactul lui asupra acestor genuri muzicale şi asupra vieţilor noastre va fi veşnic.

Alte detalii nu sunt disponibile în acest moment. Trupa şi familia cer să le respectaţi intimitatea şi să vi-l amintiţi pe Oli celebrând muzica extraordinară pe care a creat-o„, a transmis trupa „All That Remains”.

De la fondarea trupei, din anul 1998, Oli Herbert a fost în permanenţă alături de formaţie. El şi solistul vocal Phil Labonte sunt singurii membri care au rămas de la început până acum în trupă.

