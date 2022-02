Doliu în lumea muzicii populare din România. Dirijorul Stelian Stoica a murit noaptea trecută

Doliu în lumea muzicii populare din România. Maestrul, cunoscut în lumea muzicii ca fiind „Luceafărul folclorului românesc”, a murit. Familia, dar şi cei care l-au cunoscut sunt profund îndureraţi.

Stelian Stoica, dirijorul și coordonatorul Ansamblului Jidvei România, a încetat din viață în cursul nopții de miercuri spre joi.

Tragicul anunț a fost făcut public de interpretul de muzică populară Florin Vasilică pe o rețea de socializare.

„O veste tristă… 😪 Coordonatorul și dirijorul Ansamblului Jidvei România – Stelian Stoica (Stelu) – a încetat din viață. Am activat timp de 2 ani la Ansamblul Artistic Jidvei România din Sibiu ca solist vocal și operator calculator. Dl. Stelu împreună cu doamna Marioara Murărescu au fost primele persoane care m-au ajutat să reînființez Grupul Teleormanul și m-au susținut direct și necondiționat, sprijinindu-mă să trec peste necazurile și nenorocirile pe care mi le pricinuiau cei de la Ansamblul Burnasul din Alexandria.

Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!”, a scris acesta pe reţelele de socializare.

Mulţi interpreţi de muzică populară și prieteni apropiați au lăsat la rândul lor mesaje dureroase în mediul online, la scurt timp după ce au aflat vestea tragică.

Cine a fost Stelian Stoica, dirijorul Ansamblului Jidvei România

Stelian Stoica s-a născut în Depresiunea Cibinului, în localitatea Orla, situată la 17 kilometri de Sibiu. A crescut în orfelinat, acolo unde și-a descoperit pasiunea pentru muzică.

„Acolo am învăţat să cânt la acordeon. Am învăţat întâi la mandolină, am încercat mai apoi la chitară, dar nu mi-a plăcut, pentru că mă dureau degetele, dar acordeonul m-a atras foarte mult.

Faptul că ştiam să cânt cât de cât la acordeon, în şcoala generală mă foloseau la serbări… Apoi, după ce m-am întors din armată, aveau nevoie de cineva care să se ocupe de activitatea culturală în comună.

La un moment dat, un grup de copii a prezentat un dans cu ritual specific zonei noastre, Mărginimea Sibiului. Era un joc de la ceata Căluşerilor, pe care îl învăţaseră de pe la bătrâni”, explica în urmă cu ceva vreme regretatul maestru, notează .

