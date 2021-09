Doliu în lumea rock-ului! Alan Lancaster, basistul și membru fondator al trupei Status Quo, s-a stins din viață

Este zi de doliu în lumea muzicii. Alan Lancaster, basistul și membru fondator al trupei Status Quo, s-a stins din viață. Acesta a decedat în Sydney, Australia, la vârsta de 72 de ani, în locuinţa sa.

Decesul artistului a fost confirmat de managerul trupei, potrivit BBC. Vocalistul formației, Francis Rossi, a declarat: „Alan a fost o parte integrantă a sunetului și a succesului enorm al trupei Status Quo în anii ’60 și ’70.” (CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN PRESA DIN ROMÂNIA. ALEXANDRU SASSU, FOSTUL ȘEF AL TVR, A MURIT)

Formaţia rock Status Quo a fost fondată în 1962, cu denumirea „The Spectres” de studenții Francis Rossi și Alan Lancaster. În anul 1969, cei doi au schimbat denumire formației și au activat sub numele Status Quo.

Trupa a lansat 33 de albume și pe peste 60 de single-uri, între care „Rockin All Over the World”, „Whatever You Want” sau „In the Army Now”. 22 dintre piese au fost în Top 10 în Regatului Unit.

În 1991, trupa a fost distinsă cu un premiu special pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea muzicii britanice. În formula Francis Rossi, Andy Bown, John „Rhino” Edwards, Leon Cave, Richie Malone, Status Quo a lansat ultimul album, „Backbone”, acum doi ani.

(VEZI ȘI: DOLIU ÎN LUMEA CINEMATOGRAFICĂ. ACTORUL WILLIE GARSON A MURIT. A JUCAT ÎNTR-UN SERIAL APRECIAT DE ROMÂNI)