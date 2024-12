Doliu în lumea televiziunii! A murit la 45 de ani, după o lungă luptă cu cancerul

Dr. Kelly Powers, medic și invitată permanentă a canalului american Fox News, a murit după o lungă luptă cu cancerul. Aceasta avea numai 45 de ani.

Powers a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer la creier în 2020 și a intrat în remisie înainte ca boala să revină în acest an, informează The New York Post.

Ea era invitată foarte des în emisiunea Red Eye de la Fox News și a avut apariții și la Fox Business, unde a prezentat segmente despre riscurile asupra sănătății cu care se confruntă americanii.

Cine a fost Kelly Powers

Deși a cochetat cu jurnalismul, cariera ei în acest domeniu a fost auxiliară adevăratei sale pasiuni: cea pentru medicină. Un chirurg podolog de succes, Powers a fost educată la Colegiul de Medicină Podiatrică din New York și și-a făcut rezidențiatul la Georgetown University și la Boston University School of Medicine.

„Era un suflet curajos și frumos care își putea face prieteni oriunde mergea. Kelly simțea dragoste pentru oameni și era dedicată să-i ajute pe alții”, se arată în necrologul acesteia.

După ani în care a ajutat pacienții, Powers a devenit ea însăși pacientă. În timp ce prezenta un segment Fox News despre sănătatea inimii, ea a început să aibă dificultăți de respirație și dureri în piept.

„Este o nebunie. Am intrat în insuficiență cardiacă în timp ce prezentam un material la Fox Business, în direct, despre sănătatea inimii și vorbeam despre semnele subtile pe care femeile adesea nu le observă. Nu poți inventa asta”, a spus ea într-un interviu după primul ei diagnostic.

Ea s-a luptat cu această boală, doar pentru a descoperi, puțin timp mai târziu, că avea glioblastom, o formă agresivă de cancer cerebral.

După trei intervenții chirurgicale, chimioterapie și radioterapie, ea a reușit să trimită cancerul în remisie. Între timp, ea a rămas însărcinată și a dat naștere unui băiețel, Bennett.

Ea s-a referit la ea însăși drept „cea mai norocoasă fată ghinionistă” după ce și-a învins bolile și a glumit că tratamentul ei i-a lăsat pe ea și pe Bennett cu aceeași tunsoare, mai arată sursa citată.

