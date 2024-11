Doliu în muzică! Bob Bryar, bateristul trupei My Chemical Romance, a murit la 44 de ani

Este doliu în muzica internațională! Bob Bryar, fostul baterist al trupei My Chemical Romance, a murit la vârsta de 44 de ani. Artistul a fost găsit fără viață în casa sa din Tennessee.

Vești triste pentru fanii trupei The Chemical Romance. Robert Cory Bryan a murit la vârsta de 44 de ani. Artistul a fost găsit fără viață în casa sa din Tennessee. A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili cauzele și circumstanțele în care artistul și-a pierdut viața.

Bob Bryan ar fi fost văzut ultima dată în viață pe data la pe 4 noiembrie. Potrivit presei străine, în casa artistului nu ar exista urme care să dovedească faptul că a avut loc un jaf sau o crimă. Toate bunurile sale, inclusiv echipamente muzicale și arme au fost neatinse.

Bob Bryar, fostul baterist al trupei My Chemical Romance, avea 44 de ani

Robert Cory Bryar a fost cel mai longeviv – și ultimul toboșar oficial – al formației, cântând din 2004 până la plecarea sa în 2010, înlocuindu-l pe bateristul Matt Pelisser la scurt timp după lansarea albumului Three Cheers for Sweet Revenge din 2004. El a cântat la tobe în cele mai mari hituri ale trupei My Chemical Romance, inclusiv „Welcome to the Black Parade” din 2006.

În anul 2010, Bob Bryar a părăsit grupul, înainte de lansarea albumului Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, la care a contribuit. La acea vreme, My Chemical Romance a emis o declarație în care descria decizia lui Bryar ca fiind „dureroasă”. Pe lângă Bryar, trupa My Chemical Romance era formată din Gerard Way, Frank Iero, Ray Toro și Mikey Way.

„Începând de acum patru săptămâni, My Chemical Romance și Bob Bryar s-au despărțit. Aceasta a fost o decizie dureroasă pentru noi toți și nu a fost luată cu ușurință. Îi urăm mult noroc în demersurile sale viitoare și ne așteptăm ca voi toți să faceți la fel.”, se arată în declarație.

După ce a lucrat cu alte trupe de-a lungul anilor, Bryar și-a anunțat retragerea din industria muzicală în 2014. A urmat o carieră în domeniul imobiliar și a lucrat cu o serie de organizații caritabile și asociații de salvare a câinilor.