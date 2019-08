Doliu în TVR. Mariana Zaharescu, una dintre vocile “Teleenciclopediei”, a murit

Este doliu în familia numeroasă de la TVR. Mariana Zaharescu, una dintre vocile “Teleenciclopediei”, a murit la vârsta de 87 de ani. Anunțul trist că voiceoverul cunoscutei emisiuni a fost făcut public chiar de oficialii de la Televiziunea Română.

Mariana Zaharescu, una dintre vocile “Teleenciclopediei”, a murit la 87 de ani

Mariana Zaharescu este una dintre vedetele care “a dat viață” la sute de documentare despre natură, artă, istorie, ştiinţă şi tehnologie la TVR. Anunțul că ea a murit a fost făcut de reprezentanții de la TVR care au făcut o postare emoționantă pe o rețea de socializare.

“Suntem mai săraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile «Teleenciclopediei», a plecat dintre noi. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis TVR pe Facebook.

Mariana Zaharescu era supranumită “vocea de aur” a celei mai longegive emisiuni din România: “Teleenciclopedia” – prima difuzare a emisiunii înregistrându-se pe 22 mai 1965.

“Am participat la concurs si l-am câştigat. Cred că am fost aleasă datorită tinereţii mele şi a vocii pe care o am. Nu o luaţi ca pe o lipsă de modestie, însă am fost numită «Vocea de aur». (…). «Teleenciclopedia» a fost şi este o emisiune foarte iubită de oameni. Este adevărat ca nu mai are aceeaşi afluenţă de telespectatori, dar este încă urmărită”, mărturisea Mariana Zaharescu într-un interviu mai vechi pentru “Jurnalul naţional”.

“Teleenciclopedia” este difuzată în continuare pe TVR 1 sâmbătă după-amiaza, de la ora 18:45. Sunt prezentate documentare cu subiecte diverse: natură, tehnologie, sănătate etc. Cele mai multe documentare sunt achiziţionate de la BBC. Emisiunea păstrează acelaşi generic (un fragment din Momentul muzical pentru pian şi orchestră de Nicolae Kirculescu) de mai mulţi ani. Între comentatorii care au lucrat sau lucrează pentru “Teleenciclopedia” se numără: Ion Caramitru, Alexandru Marinescu, Adela Mărculescu, Petru Mărgineanu, Lucia Mureşan, Florian Pittiş, Irina Petrescu, Silviu Stănculescu, Traian Stănescu, Sanda Ţăranu, Mariana Zaharescu ş.a, relatează adevarul.ro.

Mariana Zaharescu – biografie

Din 1965, vocea Marianei Zaharescu inconfundabilă se identifică cu cea mai longevivă emisiune de televiziune din țara noastră. Ea s-a întors la dragostea pentru radio în 2013. Iniţial, vedeta a lucrat în radio, iar postul în TVR l-a câştigat prin concurs, când o echipă a Televiziunii Române a selecta doi crainici de la Radiodifuziune. Aşa se face că debutul în televiziune s-a produs în 1956, la primul Revelion transmis de TVR. Pe lângă prezentarea programului pe care telespectatorii aveau să-l urmărească, Mariana Zaharescu a fost cooptată şi la “Jurnal”, iar din 1965 a devenit naratorul emisiunii de documentare “Teleenciclopedia”.