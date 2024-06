Doliu la Hollywood! A murit actorul Tom Bower din ”Greu de ucis”

Este doliu în lumea cinematografică internațională. Actorul Tom Bower s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Actorul a jucat alături de multe staruri de la Hollywood, printre acestea numărându-se și Bruce Willis. Nu se cunoaște, până acum, care este cauza decesului.

Actorul Tom Bower a murit la vârsta de 86 de ani. Decesul său a survenit în urmă cu o săptămână, însă abia acum s-a aflat. De-a lungul timpului, a jucat în numeroase seriale și filme, alături de actori cunoscuți de la Hollywood. Printre aceștia se numără și Bruce Willis, jucând alături de el în pelicula „Die Hard 2” (n.r. „Greu de Ucis 2”).

Actorul Tom Bower a murit la vârsta de 86 de ani – a fost coleg pe platourile de filmare cu Bruce Willis în „Die Hard 2"

Tom Bower a mai jucat în The Waltons, o altă peliculă apreciată de cinefili. Decesul actorului în vârstă de 86 de ani a fost confirmat de fratele lui, Robert Bower. Nu se cunoaște care este cauza decesului, până în momentul de față. Bărbatul în vârstă de 86 de ani s-a stins din viață în timp ce dormea. Se află în locuința sa din Los Angeles, arată Hollywoodreporter.com.

Bower a lucrat la debutul regizoral al lui John Cassavetes, „Shadows” (1957). A apărut în Western The Ballad of Gregorio Cortez (1982), cu Edward James Olmos. El i-a interpretat pe tatăl celui de-al 37-lea președinte al SUA în filmul lui Oliver Stone Nixon (1995), cu Anthony Hopkins în rol principal, și pe tatăl lui Terence McDonagh al lui Nicolas Cage în „Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans” (2009) al lui Werner Herzog.

După ce a jucat rolul pilotului Rex Barker în sezonul 4 din The Waltons, episodul „The Wing Walker” în 1975, Tom Bower a devenit un membru al distribuției în sezonul următor, când Curt sosește în Walton’s Mountain pentru a-l înlocui pe Dr. Vance (Victor Izay). O angajează pe Mary Ellen Walton (Judy Norton) să-i fie asistentă. Cei doi ajuns să se căsătorească și să aibă un fiu.

