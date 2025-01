Doliu la Hollywood! A murit Jan Shepard, actrița care a strălucit alături de Elvis Presley

Este doliu la Hollywood! Jan Shepard, cunoscută pentru rolurile sale alături de Elvis, a murit la vârsta de 96 de ani.

Jan Shepard a fost răpusă de doliu după decesul soțului său, actorul Dirk London. Cei doi s-au întâlnit în 1951 și s-au căsătorit după trei ani de relație, rămânând împreună până în 2022, când acesta a murit. Povestea lor de dragoste a fost demnă de scenariul unui film, iar după pierderea soțului, Jan nu și-a mai putut reveni.

La trei ani distanță, și actrița s-a stins din viață. Conform anunțului oficial, aceasta a murit pe 17 ianuarie, în Burbank, California, din cauza pneumoniei provocate de insuficiența respiratorie. În urma sa, Jan Shepard a lăsat un fiu.

Jan Shepard a strălucit alături de Elvis Presley

Jan Shepard a lăsat o amprentă semnificativă în cinematografia hollywoodiană, apărând în numeroase seriale de succes, în special în genul Western, precum Gunsmoke, Tales of the Texas Rangers, Rawhide, Laramie, Wanted: Dead or Alive, The Lone Ranger și The Virginian.

Pe lângă acestea, Shepard a jucat și în drame celebre precum Perry Mason, alături de alte producții notabile, cum ar fi Dr. Christian și Private Secretary. Jan Shepard și Elvis Presley au împărțit pentru prima dată ecranul în 1958, în filmul King Creole, considerat filmul preferat al Regelui Rock ‘n’ Roll. În această producție, ea a jucat rolul surorii cântărețului, Mimi. Opt ani mai târziu, ea a revenit pe marele ecran în comedia muzicală „Paradise, Hawaiian Style”, jucând rolul soției unui partener de afaceri al lui Elvis Presley.

Deși la început nu îl agrea pe celebrul artist, după ce l-a cunoscut mai bine și-a schimbat radical părerea. Iar între cei doi s-a legat o relație strânsă de prietenie. Ba mai mult de atât, Elvis mărturisit că și-ar fi dorit să aibă o soră ca Jan în viața reală.