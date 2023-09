Dorian Popa s-a plâns că a fost țepuit de Călin Donca, însă a apărut o mărturie care îl îngroapă pe „Johnuțu”! „Ai vorbit prost, nu meriți nici să te scuip”

Imperiul lui Călin Donca a început să se clatine, după ce a fost reținut de DIICOT. Cei care au investit în afacerile lui cu panouri fotovoltaice sunt îngrijorați că au căzut pradă unei escrocherii uriașe. Printre cei păgubiți se numără și Dorian Popa, care a și avut o reacție în acest sens. Artistul este de părere că a fost păcălit de afaceristul acuzat pentru evaziune. Chiar și așa, un alt cântăreț scoate la iveală detalii surprinzătoare din relația de amiciție a lui Dorian cu Donca.

Călin Donca a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat de evaziune fiscală și de constituirea de grup infracțional organizat. Omul de afaceri și-a clădit un adevărat imperiu din panouri fotovoltaice, criptomonede și imobiliare. Ajunsese să fie cunoscut și-n mediul online, unde se lăuda cu viața de lux pe care o duce și le oferea tinerilor sfaturi despre cum să ajungă la fel de bogați ca el. Ei bine, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai prost în viața lui, după ce Poliția a intrat pe fir.

Dorian Popa, țepuit de Călin Donca?

Foarte mulți au investit în afacerile lui, iar acum nimeni nu le mai răspunde la telefon. Unul dintre păgubiți este Dorian Popa, care crede că a fost țepuit de fostul lui amic acuzat de evaziune. Celebrul artist nu mai știe nimic despre investițiile pe care le-a făcut. Acesta crede că există posibilitatea să fie părtaș la o escrocherie uriașă, fără să-și fi dat seama.

„Sunt șocat, sunt consternat și în același timp debusolat pentru că nu știu ce se întâmplă, nu știu ce urmează cu investițiile noastre. Parcurile există fizic, lucru care ne induce în eroare și mai tare pe noi cei care am investit acolo. Este posibil să fi fost părtaș la o escrocherie, ca să spun așa. Până acum noi cei care am reușit să ne reunim telefonic nu am reușit niciunul dintre noi să și încasăm ceva în urma investiției. Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este așa un fel de ceață totală în care nu știm cum să acționăm”, a declarat Dorian Popa

Mărturia care-l îngroapă pe Dorian Popa

Pe de altă parte, un alt artist a ținut să ofere detalii despre relația de amiciție pe care Dorian Popa o avea cu Donca. Bibanu a recunoscut că i-a scris afaceristului în panouri fotovoltaice, de curând, în legătură cu un clip de-al lui. Ei bine, ar fi intervenit Dorian Popa care l-ar fi îmbrobodit pe Donca, iar cel din urmă ar fi zis pas ofertei lui Bibanu. Rapperul l-a criticat dur pe Dorian Popa și crede că este la fel de țepar ca fostul lui amic, Donca.

„Acum 3 luni i-am scris lui Donca ăsta să facem un clip. Dorian Popa a vorbit prost de mine și bogatu’ ăsta nu mi-a mai răspuns. Acum văd cum karma lucrează și sincer să fiu cu voi așa fac de 20 de ani. Nu mă bucur pentru răul oamenilor, dar Doriane ești la fel de țepar ca ăsta doar că tu că personaj faci mult mai mult rău copiilor și oricât de prost ai vorbi de mine nu meriți nici să te scuip vreodată. Karma. P.s. nu ești artist, tu nu”, a scris acesta, pe Facebook.