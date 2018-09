Dorinel Munteanu, debut cu victorie pe banca Chiajnei: „Mă bucură atitudinea echipei!”

La primul meci ca antrenor principal al unei echipe de Liga I după o pauză de trei ani și jumătate, Dorinel Munteanu a redebutat cu o victorie.

Uns principal al formației Concordia Chiajna după ce ilfovenii s-au despărțit dde Ionuț Badea, ca urmare a seriei negative de trei înfrângeri cu 3-0 suferită de acesta, Dorinel Munteanu și-a pus amprenta asupra noii sale echipe, Chiajn a impunându-se clar la Botoșani în fața echipei pregătite de Costel Enache, scor 2-0 (2-0).

La finalul partidei, „neamțul” s-a declarat mulțumit atât de jocul cât și de rezultat și spune că își dorește aceeași atitudine la fiecare meci.

„Mă bucur foarte mult de atitudinea echipei mele, ținând cont că aveam în față o echipă bună din campionatul românesc, jucători valoroși, un lot foarte valoros, care își dorește să joace în play-off. Am avut un început ezitant, cu câteva greșeli individuale dar am avut un portar într-o formă foarte bună. După 15 minute am început să controlăm jocul, să ne închidem bine, nu am dat spații adversarului și am marcat. În repriza a doua am reușit să închidem jocul. Sunt foarte mulțumit de atitudinea echipei, de determinare, de munca depusă în cele 90 de minute. A fost primul joc, mai sunt 17 jocuri până la final. Tratăm fiecare joc în parte. Am nevoie de concentrare, de randament maxim în fiecare partidă, chiar și în Cupa României, la final vom vedea”, a declarat Dorinel Munteanu.

Cu succesul obținut pe „Municipal”, Chiajna a acumulat 10 puncte și a făcut rocada cu FC Botoșani în clasament, urcând pe locul 11.