Doru Costea este consilierul personal al lui Călin Georgescu. Ce profesie are + legătura cu Open Society Foundations

Cine este Doru Costea, consilerul personal al candidatului independent Călin Georgescu. Ce profesie are, de fapt? Vă prezentăm ce legătură are cu Open Society Foundations! În ce calitate este prezentat pe site-ul politicianului care a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale 2024? Deține un titlu important și are cu ce să se mândrească atunci când vine vorba de carieră!

Rezultatele de la primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 au șocat. Chiar dacă nimeni nu se aștepta la asta, Călin Georgescu a obținut 2.120.404 voturi (22,94%), iar Elena Lasconi 1.772.503 voturi (19,17%).

Doru Costea, cunoscut avocat și consilier personal al candidatului independent Călin Georgescu, se remarcă printr-o carieră juridică de prestigiu. Acesta deține titlul de doctor în Drept și este membru al Baroului București, conform informațiilor publicate pe platforma Juridice.ro.

Cu atât mai mult, este important de precizat faptul că Doru Costea este unul dintre membrii fondatori ai International Media Lawyers Association, organizație care a fost înființată în anul 2002, la Oxford, inițiativă susținută de Open Society Justice Initiative, parte a rețelei Open Society Fundations.

Pe lângă rolul său de consilier personal, Doru Costea este prezent pe site-ul oficial lui lui Călin Georgescu. Acolo se menționează numele său cu calitatea de avocat.

Citește și: Ce salariu are Călin Georgescu. Unde lucrează și cât câștigă pe lună, de fapt

Ce a declarat Doru Costea după rezultatele alegerilor

Nu putem să nu precizăm faptul că Doru Costea a atras atenția luni, 25 noiembrie, printr-o declarație oferită pentru Antena 3 CNN, moment în care a subliniat că echipa lui Călin Georgescu aștepta rezultatele finale transmise de Biroul Electoral Central (BEC) înainte de a face orice alte comentarii.

„Ne-am bucurat în mod cert. Nu sărbătorim niciodată. Ne bucurăm”, a declarat Doru Costea.

Declarația făcută de Doru Costea sugerează o atitudine rezervată, dar totodată și optimistă față de procesul electoral. În unele versiuni anterioare ale relatărilor din presă, avocatul a fost confundat cu un diplomat român care poartă același nume.

Această eroare a fost rectificată și s-a confirmat că Doru Costea este consilierul personal al candidatului independent Călin Georgescu, potrivit publicației G4Media.

Citește și: Cum arată casa lui Călin Georgescu? Aici este sediul de campanie al câștigătorului primului tur al alegerilor. FOTO