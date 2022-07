Doru Todoruț și-a refăcut viața după divorț și vorbește despre o nouă nuntă: “Ne consolidăm ceea ce avem…”

Doru Todoruț pare să trăiască viața la maximul după despărțirea de Irina Baianț. Artistul și-a refăcut viața alături de femeia ce l-a cucerit definitiv. Chiar dacă în spațiul public au apărut informații conform cărora cei doi ar fi făcut pasul cel mare, solistul de la Deepcentral infirmă zvonurile, dar vorbește deschis despre noua etapă a vieții sale, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și pentru că artiștii sunt persoanele care își pun în strânsă legătură muzele vieții personale cu opera profesională, Doru Todoruț face declarații exclusive despre cariera de pe marile scene, precum și despre punctul de apogeu pe care l-a traversat alături de „Deepcentral”, când muzica formației românești răsuna la nivel internațional.

„Concluziile s-au tras…”

Chiar dacă informațiile răspândite în media ar fi condus către o căsătorie în secret a lui Doru Todoruț cu noua sa iubită, cei doi au preferat să păstreze misterul în cazul relației lor. Însă artistul, solist al trupei „Deepcentral”, a ținut să clarifice situația, spunând cum stau lucrurile, de fapt: „Presa nu s-a informat și a tras concluzii greșite.

Eram cu domnișoara la un eveniment numit nuntă, în Baia Mare, adevărat, sub turnul lui Ștefan, pentru cunoscători, și am făcut o poză. Inocentă, în felul ei, și poza și domnișoara. Concluziile s-au tras, sforile s-au tras și ele și uite că s-a ajuns că am făcut vreun pas major.

Pașii nu contează, contează foarte mult ceea ce se întâmplă și ceea ce se simte, ceea ce e frumos și ceea ce este real!”, ne-a declarat Doru Todoruț.

„Ne consolidăm ceea ce avem frumos!”

Dacă artistul infirmă că s-ar fi întîmplat un eveniment de asemenea anvergură alături de iubita care îi înnobilează viața, Doru Todoruț răspunde și la eventualitatea de a îmbrăcat din nou costumul de mire, într-un viitor apropiat.

„În momentul când voi simți, atunci voi și zice. Nu îmi pun la gură lacăt, imediat o să și zic, se va afla repede în presă, pentru că dacă e de zis, zic, nu am o problemă. Deocamdată ne simțim bine unul cu celălalt, ne consolidăm ceea ce avem frumos și dacă e să fie, va fi, dacă nu, nu!

Vei constata că nu am avut decât relații lungi și minunate, pentru o mare parte din timpul pe care l-am acordat lor. N-am fost niciodată vreun Don Juan, am primit tot felul de propuneri, chestii, trestii, au fost oportunități, dar nu sunt eu genul. Nu le-am dat curs!”, a mai completat Doru Todoruț.

Sursa Foto: Instagram @dorutodorut