Două accidente violente în Constanța! Mașinile s-au făcut praf în urma impactului din Mamaia

Două accidente au avut loc în această dimineață în Constanța la distanță mică între ele. Trei maşini au fost implicate în accidentul care a avut loc în staţiunea Mamaia. În locul incidentului rutier au ajuns trei ambulanțe și mai multe mașini de poliție, potrivit ziuaconstanta.ro.

Dintre cele trei autoturisme, una este un Renault cu numere de Constanța, iar alta, un Ford, înmatriculat în Bistrița. În imaginile surprinse de jurnaliştii de la Ziua de Constanţa se observă că două dintre maşinile implicate în accident au fost serios avariate. Circulaţia a fost blocată în timpul în care s-au făcut cercetările de la fața locului

Accidentul rutier din stațiunea de luz s-a produs la doar câteva ore după ce un altul s-a înregistrat totîn Constanţa. În cazul celui din urmă: un bărbat de 43 de ani lovit un pieton în vârstă de 63 de ani. Din fericire, victimei nu-i este viața pusă în pericol.

71 de şoferi care circulau cu viteză excesivă pe autostrăzi, prinşi. 8 şoferi erau băuţi,doi drogaţi

În ultima săptămână, 71 de șoferi au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 km/h, iar în 8 cazuri șoferii au fost depistați circulând cu viteze peste 200 km/h. Opt șoferi au fost prinşi băuţi, iar doi drogaţi. Cea mai mare viteză înregistrată de radar a fost de 211 km/h.

În perioada 30 iulie – 5 august a.c., poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat 71 de șoferi care au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 km/h, iar în 8 cazuri șoferii au fost depistați circulând cu viteze peste 200 km/h.

De asemenea, în alte 8 cazuri șoferii au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice, pe numele lor fiind întocmite dosare penale (cei depistați conducând cu peste 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat) sau aplicate sancțiuni contravenționale (cei depistați conducând cu o concentrație de alcool sub 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat).

Totodată, în 2 cazuri, șoferii au fost depistați sub influența substanțelor stupefiante, respectiv cannabis. Pe numele celor 2 persoane au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influența substanțelor stupefiante.

Cea mai mare viteză a fost înregistrată, la data de 30 iulie a.c., pe A2, când polițiștii au depistat un bărbat, de 37 de ani, din Otopeni, care conducea spre București cu viteza de 211 km/h. Șoferul a fost sancționat cu amendă de 1.450 de lei, iar polițiștii i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.

Toți șoferii depistați conducând cu viteză excesivă au fost sancționați contravențional cu amenzi cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei, iar ca măsură complementară, le-au fost reținute permisele de conducere, pentru 90 de zile.