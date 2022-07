Două familii din Iaşi au plătit 1500 de pentru un sejur all inclusive în Bulgaria. Ce au păţit când au ajuns la hotel

Vacanța mult-așteptată de luni întregi se poate dovedi, din păcate, o mare înșelătorie. O astfel de problemă au avut-o și două familii din Iași, care și-ai dorit un concediu de 5 zile într-o stațiune din Bulgaria, la hotelul Elitsa de 3 stele. Au plătit la o agenție din Iași, dar când au ajuns la unitatea de cazare s-au îngrozit!

Aastfel, pe data de 02.07.2022, un ieșean împreună cu membrii altei familii s-au deplasat la agenție, ocazie cu care au fost cumpărate bilete pentru un sejur de 5 zile în Albena – Bulgaria, cazarea fiind asigurată la Hotelul Elitsa de 3 stele.

„Am fost de acord cu oferta agenției. Familia mea este compusă din 2 adulți și un copil de 11 ani. Am achitat 605 euro. Familia Butnaru este compusă din 3 adulți. S-a achitat suma de 818 euro. Doamna Butnaru a întrebat-o pe doamna Hanu Elena dacă poate să ne pună la dispoziție un număr de telefon pentru a apela, în caz că sunt probleme legate de hotel, cazare, masă. Aceasta ne-a înmânat 2 cărți de vizită roșii pe care era trecut un număr de telefon din București și ne-a spus că, în caz de probleme, aici să sunăm. Cam acestea au fost toate informațiile primite la agenția Travos din incinta Egros ”, a povestit ieșeanul, scrie bzi.ro.

”Când am văzut camerele am rămas îngroziți”

Însă… atunci când au au zjuns la locație, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. „Primele imagini care ne-au surprins mai puțin plăcut au fost cele de la recepția hotelului, unde am observat fotoliile rupte și ponosite, apoi grupul sanitar din hotelul recepției care arăta jalnic și, după aceea, ușile din inox și interiorul ascensorului cu care am urcat la etaj, ce arătau mizerabil și neîngrijite.

Când am văzut camerele am rămas îngroziți de condițiile de 3 stele ale hotelului Elitsa. Mobilier vechi și jumulit, lenjeria de pe pat ponosită și învechită, prosoapele de pe pat, foarte, foarte vechi, uzate și rupte, plasa de țânțari de la ușa balconului ce era ruptă, păianjeni pe la colțuri, pereții jerpeliți, baia cu obiecte sanitare pline de calcar și ruginite, faianță ciobită, praf pe sub paturi.

Nu aveam nici măcar răcitor în cameră. Am refuzat camerele. Am fost duși să vedem altele, dar și acestea erau la fel și miroseau a mucegai și umezeală. Astfel, am refuzat cazarea. Acestea nu sunt condiții de 3 stele, așa cum am cerut și cum ni s-a prezentat. Acolo se pot da maximum 2 stele, cu indulgență”, a mai spus ieșeanul păgubit.

Doar banii scoți din buzunar au rezolvat problema

În aceste condiții, cele două familii s-au hotărât să apeleze la serviciile hotelului Nona, tot de 3 stele, însă au trebuit să scoată din buzunare suma de 135 euro, respectiv 190 euro, reprezentând diferența de preț pentru cele 5 zile. „Am luat hotărârea să mergem la hotelul Nona, tot de 3 stele, care face parte din același complex și este lângă Hotel Elitsa, Ne-au arătat niște camere care arătau mult mai bine față de cele la Elitsa, cu mobilier mai de calitate, mai îngrijit, răcitor în cameră, prosoape impecabile, saltele și lenjerie bune, toate curate. Altceva față de Hotel Elitsa. Când m-am întors în țară, am cerut diferența plătită la cazare la agenția din Iași. Mi s-a spus că nu este șeful. Le-am spus să ne contacteze, dar nici până astăzi nu au făcut-o. Este o problemă legată de dezinteresul firmei. Nu a fost bunăvoință din partea lor”, a mai spus clientul.

