Dovada că Andreea Bălan și Victor Cornea duc relația la un alt nivel. Surpriza pe care artista i-a făcut-o tenismenului, în ziua în care a împlinit 30 de ani

Andreea Bălan i-a făcut o surpriză de proporții iubitului ei, Victor Cornea. Tenismenul a împlinit vârsta de 30 de ani, motiv pentru care artista a ținut să transmită un mesaj special partenerului ei. Este dovada că Andreea Bălan și Victor Cornea își duc relația la un alt nivel! Detaliile se află mai jos, în articol.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de luni bune. Astăzi, artista a încărcat pe rețelele de socializare o seri de fotografii de la petrecerea organizată pentru tenismen. Sportivul a împlinit vârsta de 30 de ani. Cu ocazia zilei de naștere a tenismenului, cântăreața a ținut să îi facă o surpriză frumoasă. Mai cu seamă, artista a ales un tort pe comandă care să reliefeze pasiunea pe care o are Victor față de tenis. De altfel, Andreea Bălan a ținut să îi transmită un mesaj special, direct pe rețelele de socializare.

„Azi este ziua sufletului pe care îl iubesc și îl celebrez pe omul care mi-a arătat ce înseamnă iubirea adevărată, sinceră, asumată, dedicată și totodată ne-a arătat tuturor ce înseamnă ambiția, munca și perseverența! 🙏 Victor Cornea ești minunat și te iubesc până la stele și înapoi✨❤️ La mulți ani! Îți doresc să ajungi acolo unde meriți să fii! 🥇”, este mesajul notat de Andreea Bălan pe rețelele de socializare. De altfel, tenismenul i-a scris în secțiunea de comentarii: „Te iubesc cel mai mult! ❤️✨🥰”.

Cum s-au întâlnit Andreea Bălan și Victor Cornea

Viața Andreei Bălan s-a schimbat, după ce a luat calea spiritualității. Artista în vârstă de 39 de ani mărturisea, în cadrul unui interviu, faptul că a avut nevoie de un timp îndelungat în care să se îndrepte spre dezvoltarea personală și iubirea de sine. De altfel, iubita lui Victor Cornea a mărturisit, în emisiunea lui Dan Capatos, că spiritualitatea a apropiat-o, de fapt, de tenismen. Susține că între ea și sportiv există o „conexiune divină”.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (n.r. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială».

Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e un loc de agățat. Acestui mesaj i-am răspuns, tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și, de acolo, am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Sursă foto: Instagram