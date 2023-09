Înșelată, Andreea Bălan nu a făcut niciun compromis: „Nu pot trece peste asta”. Motivul pentru care relațiile blondei nu au rezistat

Soarele a răsărit pe strada Andreei Bălan (39 de ani), după dezamăgirile în dragoste pe care le-a trăit până acum. Cântăreața se iubește în prezent cu Victor Cornea (29 de ani) un cunoscut jucător de tenis. De-a lungul timpului, artista a fost criticată din cauza deciziilor și alegerilor pe care le-a făcut în viața amoroasă, iar la un moment dat, deranjată de zvonurile apărute, a decis să spună lucrurilor pe nume.

Andreea Bălan s-a bucurat mereu de succes în ceea ce privește cariera sa, însă nu s-ar putea spune același lucru și despre viața sentimentală. Artista a trăit mai multe povești de dragoste care nu au avut un final fericit. Una dintre cele mai cunoscute este relația cu Keo. Cei doi au fost împreună 9 ani, iar când toată lumea se gândea că vor ajunge în fața altarului, cântăreața anunța despărțirea. Motivul? Partenerul său a înșelat-o cu o altă femeie.

Andreea s-a aruncat în braţele americanului Michael, un fost pușcaș marin pentru care făcea naveta între România și SUA, dar nici de această dată lucrurile nu au mers. Ulterior blondina l-a cunoscut pe George Burcea, bărbatul care i-a dăruit două fetițe minunate. Neînțelegerile i-au făcut în cele din urmă să divorțeze cu scandal.

Cum răspunde Andreea Bălan criticilor

Viața sentimentală a cântăreței a fost un subiect intens dezbătut de cei care o urmăresc. De-a lungul timpului au existat păreri pro și contra, însă, de cele mai multe ori, comentariile negative erau destul de dure. Astfel, într-un moment de sinceritate cântăreața și-a deschis sufletul și a explicat de ce nu a rămas alături de foștii ei parteneri.

„Eu sunt o femeie care a reușit în viață, după 20 și ceva de ani de carieră, fără pauză. Cresc singură doi copii și n-am stat să clarificăm și acest aspect. N-am stat în relațiile mele, cu bărbații care au trecut prin viața mea, pentru că nu am acceptat un compromis. Nu am acceptat să trec peste un înșelat, n-am acceptat să trec peste un bărbat care are vicii, n-am accpectat distanța într-o relație și n-am acceptat narcisismul într-o relație. Dacă o relație de iubire nu merge, prefer să renunț și să nu fac niciun compromis pentru că vreau să fiu devotată fetițelor mele și să fiu un adevărat exemplu de putere și un exemplu că nu faci compromisuri în iubire. Trebuie să te iubești pe tine, să te respecți pe tine, să te apreciezi pe tine și să consideri că meriți ceea ce e mai bun.

Majoritatea oamenilor care mă văd la televizor, nu mă cunosc personal și habar nu am cum sunt eu într-o relație de iubire. Sunt o femeie foarte caldă, foarte drăgăstoasă, foarte iubitoare, așa că am multe de oferit”, a spus Andreea Bălan în cadrul unui interviu.