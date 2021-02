Dovada că Monica Gabor nu l-a uitat pe Irinel Columbeanu. Ce ofertă i-a făcut fosta „scorpie de la Izvorani”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Irinel Columbeanu a rămas fără averile de odinioară. Din această cauză, pentru a avea o viață mai bună, chiar Monica Gabor i-a făcut o ofertă, susțin apropiații cuplului.

Irinel Columbeanu nu se mai scaldă demult în lux și opulență. A pierdut toată averea și casele și a ajuns să locuiască într-un apartament de 2 camere dintr-un complex rezidențial din Capitală și se pare că Monica Gabor, fosta lui soție, i-ar fi făcut o ofertă de a duce o viață mai bună.

Potrivit informațiilor oferite de wowbiz.ro, Monica Gabor i-ar fi propus lui Irinel Columbeanu să se mute în America, pentru a fi mai aproape de fiica lor, Irinuca și pentru a duce un trai mai bun, să o ia de la zero.

Irinel Columbeanu, moștenire de la tatăl său

Irinel Columbeanu nu traversează cea mai bună perioadă a vieții sale. Afaceristul a ajuns la sapă de lemn, dar totuși înfruntă cu demnitate situația nefericită în care se află. Ion Columbeanu, tatăl acestuia, s-a născut în anul 1926 în Căpreni, într-o familie săracă. Bărbatul a terminat 7 clase la școala din comună, iar la vârsta de 11 ani a plecat de acasă.

În anul 1942 devenea ucenic la Șantierul Naval Constanța, iar în 1945 a intrat în UTC. Din 1959 a făcut parte din elita comunistă, unde a ocupat o funcție înaltă timp de 16 ani. Irinel Columbeanu deține o moștenire în localitatea Căpreni. Potrivit primarului din comună, acesta mai are acolo câteva terenuri agricole pe care ar putea să le vândă.

”Aici mai are doar câteva terenuri agricole. În ceea ce mă privește, sunt neam cu Ion Columbeanu, am fost apropiați, am păstrat legătura, așa că voi participa și eu la slujba de înmormântare”, spunea primarul din Căpreni atunci când a murit Ion Columbeanu, potrivit impact.ro.