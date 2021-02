Propunerea pe care i-a făcut-o Monica Gabor lui Irinel Columbeanu, după ce acesta a ajuns la sapă de lemn

După ce Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn, Monica Gabor i-ar fi făcut o propunere tentantă afaceristului.

Nu este nicio glumă! Irinel Columbeanu a ajuns la fundul sacului. Omul de afaceri a abandonat vila de lux de la Izvorani, iar acum locuiește în chirie, într-un apartament destul de modest. Afaceristul a renunțat și la bolizii de lux și conduce un Opel la mâna a doua.

Irinel Columbeanu nu traversează cea mai bună perioadă a vieții sale, dar totuși înfruntă cu demnitate situația nefericită în care se află. În ciuda faptului că a fost abandonat de multe cunoștințe, Monica Gabor nu l-a uitat!

Potrivit unor apropiați din anturajul celor doi, după ce a venit în România, fosta doamnă din Izvorani i-ar fi propus lui Irinel Columbeanu să vină cu ea în SUA, unde ar putea să o ia de la zero și să petreacă timp alături de fiica lui. Nu de puține ori, afaceristul a mărturisit că îi este dor de Irinuca, pe care nu a mai văzut-o de foarte mult timp deoarece locuiește alături de mama ei. Se pare, însă, că Irinel Columbeanu nu a putut să se despartă de viața din România.

Irinel Columbeanu, moștenire de la tatăl său

Irinel Columbeanu deține o moștenire în localitatea Căpreni, după moartea tatălui său. Potrivit primarului din comună, acesta mai are acolo câteva terenuri agricole pe care ar putea să le vândă.

”Aici mai are doar câteva terenuri agricole. În ceea ce mă privește, sunt neam cu Ion Columbeanu, am fost apropiați, am păstrat legătura, așa că voi participa și eu la slujba de înmormântare”, spunea primarul din Căpreni atunci când a murit Ion Columbeanu, potrivit impact.ro.