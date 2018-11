Dovada că Răzvan, fiul lui Constantin Măgureanu, a încercat să se apropie de tatăl său! Mesajul transmis în urmă cu 4 ani: “Plânge inima în mine…“

Constantin Măgureanu și fiul lui, Răzvan, nu au o relație apropiată, am putea chiar spune că cei doi se află într-un război, care, în urmă cu o zi a luat amploare pe rețelele de socializare. (Citește AICI mai multe detalii) Artistul nu a fost interesat de soarta fiului său, dar există o dovadă că tânărul a încercat să se apropie de tatăl său, în urmă cu patru ani, când i-a transmis un mesaj.

Cuvintele i le-a adresat prin intermediul unei melodii, care se numește “Frumos cântă tatăl meu“. Atunci, Răzvan Măgureanu își cânta durerea, provocată de lipsa cântărețului în viața lui, dar totodată se bucură și se mulțumește cu darul primit de la el și anume, cântecul.

”Plânge inima în mine, că nu-i tata lângă mine/ A plecat departe-n lume, a crezut că-i e mai bine/ Mi-a lăsat doar cântecul, să-mi mângâie sufletul…Astăzi cânt cu tatăl meu, să ne ascultați mereu”, sunt doar câteva din versurile dedicate lui Constantin Măgureanu de către fiul său.

Mesajul tulburător pe care i l-a scris chiar de ziua artistului

„Povestea este a mea, copilul fără tata sunt eu deși nu mai sunt de mult copil acum am 28 de ani și sunt tătic… amintirile sunt încă vii și durerea încp mai există deși de mult încerc să mă mint că am trecut peste… Am suferit tare mult (…) Știi că erau nopți întregi în care adormeam cu gândul la tine plângând și cea mai mare durere a mea a fost că nu am putut să îmi amintesc chipul tău, dar e de înțeles. Aceasta nu este o scrisoare în care îmi exprim amărăciunea și mai degrabă… îți mulțumesc că nu ai rămas lângă mine".

Vreau să arunci cu ceva în tine și să îți spui că mi-ai distrus viața dar, sincer, chiar nu este cazul. Am crescut fără tatăl biologic și acesta a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Am avut o grămadă de persoane care te-au înlocuit… mama mea, bunicii mei, unchii mei. De tine chiar nu am avut nevoie. Cel mai important, sunt mândru de mine. Sunt mândru că am terminat liceul și am absolvit facultatea fără tine. Sunt mandru că, în sfârșit, am reușit să realizez că nu am nevoie de un tată biologic. Sângele nu simbolizează întotdeauna familie și uneori apa chiar este mai groasă.", a scris Răzvan Măgureanu pe pagina sa de socializare.