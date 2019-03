Dovada clară ca Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au împăcat! S-au dat singuri de gol

Andreea Mantea și Cristi Mitrea au avut o relație tensionată, ba chiar nu și-au vorbit absolut deloc o bună perioadă de vreme, încă de când vedeta era însărcinată. Nici când a născut, lucrurile nu au devenit mai bune, abia în urmă cu mai bine de un an, luptătorul s-a apropiat de fiul său, dar și de Andreea.

Andreea și Cristi au o relație foarte frumoasă acum, cel puțin de prietenie. Cei doi s-au dat de gol pe rețelele de socializare, la o postare făcută de brunetă. “Să aveți o primăvară frumoasă și plină de dragoste”, este mesajul postat de Andreea Mantea pe rețelele de socializare,iar reacția lui Cristi Mitrea a venit imediat, întorcându-i aceleași urări. “Asemenea”, i-a răspuns tatăl copilului.

După ce Andreea a recunoscut că există un bărbat în viața ei, fanii sunt convinși că acesta este tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru, dar ceea ce știm este că se înțeleg de minune, mai ales David cu tatăl lui, de care se simte foarte atașat.

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu”

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu, gândindu-mă că poate într-adevăr aş fi însărcinată, dar nu am vrut să mă gândesc prea mult. În momentul în care am ajuns la cosmeticiană, am simţit că durerea respectivă nu se mai duce aşa cum se ducea în mod normal, am simţit că se duce la el. Şi atunci am ştiut sigur că sunt însărcinată pentru că am simţit că este cineva acolo care e deranjat de durerea pe care eu o simt. Şi i-am zis fetei: „Gata, hai să nu mai continuăm!“ Am inventat nişte scuze. Nu aveam cum să-i zic: „Ştii, cred că eu sunt însărcinată, simt eu că-l deranjează şi aş vrea să ne oprim“. Am ieşit de acolo, ştiam că e o farmacie pe colţ, m-am dus repede, când am văzut câtă lume era am renunţat. Am sunat o prietenă să-mi ia un test de sarcină şi m-am dus la ea să-l fac. Nici măcar lui Cristi (n.r Cristi Mitrea, tatăl lui David) n-am vrut să-i zic până n-am fost sigură”, a povestit vedeta Kanal D în urmă cu ceva timp.