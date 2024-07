Dovada clară că Elena îl iubește la nebunie pe Ianis Hagi și vrea ca toată lumea să știe asta

Duminică, 14 iulie, Ianis Hagi și Elena Tănase și-au unit destinele într-o nuntă spectaculoasă organizată la Palatul Știrbey. Peste 700 de invitați au fost prezenți pentru a celebra alături de tinerii miri. Evenimentul a fost animat de numeroși artiști, iar oaspeții au avut parte de un meniu deosebit, pregătit de trei dintre cei patru bucătari renumiți de la Chefi la Cuțite.

Cuplul a sărbătorit alături de 700 de invitați și a primit numeroase felicitări din partea fanilor pe rețelele sociale. La câteva zile după eveniment, Elena, soția lui Ianis, a împărtășit un mesaj emoționant pe platformele de socializare.

Citește și: AM FĂCUT CALCULUL! CÂȚI BANI A PRIMIT IANIS HAGI, ÎN TOTAL, DIN DARURILE DE NUNTĂ

Ce mesaj a transmis Elena Hagi în mediul online

Ianis Hagi și Elena au devenit oficial o familie, după ce s-au cununat religios pe 14 iulie. Cei doi și-au unit destinele civil în ziua de Crăciun și au așteptat cu nerăbdare să se căsătorească și în fața lui Dumnezeu, ceea ce s-a realizat duminica trecută.

Imediat după nuntă, soția lui Ianis și-a actualizat numele pe Instagram și a împărtășit câteva fotografii din ziua cea mare, alături de un mesaj emoționant. Tânăra, care este urmărită de aproape 40.000 de oameni pe rețeaua de socializare, și-a schimbat numele de profil în Elena Hagi, renunțând astfel la numele de fată, Tănase, și adoptând numele soțului ei.

Elena a postat câteva fotografii alb-negru de la nuntă, însoțite de un mesaj care subliniază importanța credinței în viața ei. În descrierea imaginilor, a inclus un citat biblic, pe care l-a scris în limba engleză, evidențiind astfel devotamentul ei spiritual.

”So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate” – Matthew 19:6 (”Căci ei nu mai sunt doi, ci un singur trup. De aceea, ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni să nu despartă”).

Internauții au fost încântați să vadă aceste momente speciale, exprimându-și bucuria și felicitările prin comentarii pline de entuziasm și admirație. Postarea Elenei a adunat aproape 80.000 de aprecieri și sute de reacții pozitive din partea urmăritorilor ei.

”Tare frumoși, să rămâneți veșnic îndrăgostiți și fericiți împreună”, ”Atât de puri… atât de frumoși”, ”Casă de piatră! Superbi amândoi”, ”Să fiți fericiți și să trăiți cea mai frumoasă poveste de dragoste”, ”Domnul să vă binecuvânteze”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Citește și: DECIZIA LUATĂ DE ELENA TĂNASE, IMEDIAT DUPĂ CE S-A CĂSĂTORIT CU IANIS HAGI. GESTUL I-A LUAT PRIN SURPRINDERE PE TOȚI!