Doctor Cezar Amititeloaie, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a explicat mecanismul conștientizării fericirii. De asemenea, cardiologul a menționat că inima ne conduce în viață. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre Cezar Amititeloaie și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

După cum a dezvăluit doctorul Cezar Amititeloaie, fericirea înseamnă serotonină, iar aceasta vine atunci când o persoană este lăudată și apreciată. De asemenea, cardiologul a menționat faptul că un gând negativ se va întoarce cu atât mai mult cu cât acesta este respins.

„Fericirea înseamnă serotonină„

Adrian Artene: Ascultăm adesea teoria gândului pozitiv. Tu practic militezi și confirmi această teorie. Tu spui analizează-te și înțelege-te și analizează și gândul negativ.

Doctor Cezar: Gândul gândit nu poate fi răzgândit. Dacă ai avut gândul ăla, că-i negativ, că-i pozitiv, aia e. Dacă te forțezi să-l respingi pe cel negativ, cu atât mai tare se va întoarce.

Fericirea înseamnă serotonină. Serotonina vine atunci când ești apreciat, când ești lăudat, când ți se mulțumește, când oamenii îți sunt recunoscători, când ți se întoarce o energie bună pentru că tu ai oferit ceva societății, mediului, și atunci oamenii îți mulțumesc.

Avem nevoie și de inimă, ca o accelerație, avem nevoie și de creier, ca și o frână. Că dacă ascultăm doar inima ne ducem în gard.

„Inima ne conduce în viață„

Adrian Artene: Un sistem de senzori care cumva ne gestionează și ne ghidează.

Doctor Cezar: Avem nevoie și de accelerație, dar și de frână, dar mai mult de accelerație, că dacă apăsăm mai mult frâna, nu mai pornim de pe loc. Deci inima ne conduce în viață și e bine să o ascultăm de cele mai multe ori, dar să avem și un creier rațional.

Inima are creierul său. E demonstrat, are un sistem de peste 40.000 de neuroni, asta e descoperit de mult, dar nu numai inima are creierul său. Și tiroida are creierul său, și intestinele au creierul său. Toate aceste sisteme, toate aceste organizări celulare, au propriul lor sistem de informație prin care comunică toate între ele.

