Dr. Stanislav Rurac: “L-am declarat mort, iar el a renăscut”. Chemările inimii și minunile lui Dumnezeu

Dr. Stanislav Rurac, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, a vorbit, printre altele, despre influența lui Dumnezeu în acțiunile sale! Astfel, pentru a vizualiza dialogul integral dintre medicul primar în chirurgie cardiovasculară și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ALTCEVA cu Adrian Artene.

După cum a menționat dr. Stanislav Rurac, somitate în chirurgia cardiovasculară din România, în cadrul interviului, l-a simțit pe Dumnezeu în momentele în care a văzut cum pacienți care nu aveau nicio șansă de supraviețuire… au renăscut.

“L-am declarat mort, iar el a renăscut”

Adrian Artene: Dar vreodată, în inimă, l-ați găsit pe Dumnezeu?

Stanislav Rurac: Direct în inimă… nu. Dar, prin ceea ce fac, am văzut influența lui Dumnezeu. Am văzut cazuri în care pacienți care, teoretic, după toate statisticile, nu aveau niciun fel de șansă, au renăscut din morți. Și am un pacient drag mie pe care, noi, în spital, i-am zis Lazăr, noi l-am dat mort și-n două săptămâni era OK. Au trecut aproape 10 ani din momentul ăla și mă suna de fiecare dată, de Sărbători, și zice “Nu vă plictisesc cu telefoane?” Zic “Nu, vă rog frumos, sunați-mă cât puteți. Când vă văd în apeluri nu faceți altceva decât să-mi faceți ziua mai frumoasă”. Și atunci știu pentru ce muncesc. Că, de fapt, astea sunt acele cazuri pentru care trăiești, pentru care îți faci meseria.

Adrian Artene: Rugăciunea inimii, apropo de Dumnezeu, e un antrenament pentru orice inimă?

Stanislav Rurac. Da, trebuie să învățăm să iertăm. Este o mare problemă în societatea noastră. Materialismul a devenit foarte important și se pierde din partea asta sufletească. Și părerea mea e că nu ai o neapărată nevoie de un lăcaș ca să faci chestia asta. Poți să o faci oricând și oriunde. Poți să o faci acasă, poți să o faci departe de casă, poți să o faci înainte de intervenția chirurgicală și, de ce nu, după, ca o mulțumire.



