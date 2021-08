Dragoș Bucur, decizie radicală! De ce a renunțat actorul la rețelele de socializare. „Îmi face rău.”

După ce în urmă cu ceva timp o postarea de al lui Dragoș Bucur a stârnit vâlvă pe rețelele de socializare, actorul a luat o decizie radicală. Acesta a renunțat la tot ce înseamnă rețele de socializare și a declarat că de acum nu le va mai folosi.

Dragoș Bucur și-a făcut ieșire din mediul online. Fie că este vorba despre Facebook, Instagram, sau orice altă rețea de socializare, actorul nu o va mai folosi. Se pare că acesta a ajuns la concluzie că activitatea din mediul online nu este pentru el și nu vrea să se mai expună în acest mod. (CITEȘTE ȘI: DRAGOȘ BUCUR, PRIMELE REACȚII DUPĂ VALURILE DE CRITICI PRIMITE! „ESTE PRIMA OARA CÂND SUNT ÎNJURAT LA O SCARA ATÂT DE MARE”)

„E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat sau ce poze mișto am făcut eu pe unde am fost?

Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a declarat Dragoș Bucur, pentru protv.ro.

Dragoș Bucur, decizie radicală

Actorul a mai spus că interesul pentru astfel de rețele și dorința de expunere scade cu vârsta, când accentul se mută pe alte lucruri mai importante și aparențele nu mai contează. Mai mult, Dragoș Bucur consideră că lucrurile cu adevărat importante, talentul și munca unui artist se văd prin rezultatele obținut, nu prin expunerea vieții private.

„Cred că are legătură cu vârsta, cred că se creează o altă ierarhie în viața oamenilor odată cu trecerea anilor. Am vorbit de curând cu fata mea, care e la vârsta adolescenței, despre chestia asta cu publicul, cu așa-zisele vedete din România și din afară… Care-i treaba?

De fapt, nu e nicio valoare acolo. Dacă e o valoare, e prin produsul pe care-l arăți. Dacă ești un artist, important e ce produs prezinți”, a mai spus Dragoș Bucur.

