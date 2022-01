Dragoș Bucur, dezvăluiri despre perioada în care a locuit în Irlanda: ”A fost un coșmar”

Dana Nălbaru și actorul Dragoş Bucur sunt căsătoriți și au împreună trei copii – doi biologici: Sofia şi Kadri şi unul adoptat: Roxana. La un moment dat, aceștia au locuit în Irlanda și au făcut dezvăluiri despre experiența trăită.

De ceva vreme, Dana Nălbaru s-a retras din lumina reflectoarelor. Și-a dedicat aproape tot timpul creşterii copiilor şi a mărturisit că nu are de gând să mai revină pe scenă. Împreună cu familia ei, actrița a locuit o perioadă destul de îndelungată în Irlanda.

Dragoș Bucur a mărturisit că este o țară superbă, dar din cauza unor inconveniente au decis să se mute în altă parte: ”Irlanda este o țară superbă, dar a fost un coșmar pentru Dana din cauza alergiei declanșate de fân, deci nu ne vom muta niciodată acolo”, a mărturisit Dragoș Bucur pentru VIVA!

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au înfiat o fetiță

Dana Nălbaru și soțul ei, Dragoș Bucur, au surprins pe toată lumea când s-a aflat că au adoptat o fată de etnie romă. Fosta membră a trupei HI-Q a făcut mărturisiri emoționante despre ziua în care a adoptat-o pe Roxana.

Dana Nălbaru și-a dorit să înfieze un copil căruia să-i ofere o nouă șansă la viață. A cunoscut-o pe Roxana, fetița de etnie romă și nu a stat pe gânduri. Artista nu a plecat urechea la prejudecățile altora și a continuat să facă demersurile necesare pentru ca Roxana să fie în familia lor. Dana și Dragoș mai au doi copii, un băiețel și o fetiță. (CITEȘTE ȘI: DANA NĂLBARU, LA O DISCUȚIE „ÎNTRE PATRU OCHI” CU „SOSIA” LUI VASILE DIN LAS FIERBINȚI)

”Pe Roxana am văzut-o pe internet, pe lista copiilor greu adoptabili. Mai avea o lună până împlinea 5 ani. Era un copil bun care avea nevoie de familie și care probabil că astăzi ar fi fost tot acolo. Îmi amintesc tot din ziua aceea. Ne-am dus la Arad, unde locuia și am găsit-o foarte veselă, într-o rochiță roz. Nu vorbea. Dar s-a aruncat în brațele noastre din prima. Și a stat în brațele noastre cât am rămas acolo. Iar la scurt timp s-a mutat la noi. Și gata. Mi-am dat seama că, pentru a ajuta cu adevărat pe cineva, trebuie să ies din zona de confort.

Și chiar am ieșit din confort, pentru că mult timp a trebuit să învățăm unii de la alții: noi de la ea, ea de la noi. Ce vreau să zic cu asta? Nu este deloc ușor. Dar satisfacțiile sunt extrem de mari din primele zile, de când au început să se vadă și achizițiile ei. Din prima zi mi-a zis mama. Nu poate să ne spună pe nume. Dintotdeauna ne-a spus mama și tata”, a declarat Dana Nălbaru pentru life.ro.