Dragoș Bucur, la munca de jos! Cum a fost surprins juratul de la Românii au talent în fața brutăriei sale

Dragoș Bucur nu fuge de muncă, iar asta o demonstrează modul în care a fost surprins chiar în fața brutăriei sale. Deși s-a mutat la țară alături de familie, juratul de la Românii au talent nu își neglijează afacerea din București. Actorul și soția sa, Dana Nălbaru, dețin o patiserie cu produse artizanale, unde comercializează pâine, checuri, prăjituri, plăcinte, dar și multe alte dulciuri.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au căsătorit în urmă cu aproximativ 18 ani și au împreună trei copii – Sofia (17 ani), Kadri (10 ani)și Roxana (7 ani), fetița pe care au adoptat-o. În urmă cu un an, cei doi au decis să lase în urmă Bucureștiul și s-au mutat la țară, într-o casă frumoasă, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș. Totuși, se ocupă în continuare de brutăria din Capitală.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis să își renoveze brutăria pe care o dețin în zona Otopeni din Capitală. Pentru a se asigura că totul decurge ca la carte, actorul a venit să supravegheze echipa de pe șantier.

Totuși, juratul de la Românii au talent nu a putut sta cu mâinile în sân și a sărit în ajutor. Dragoș Bucur a fost surprins la „munca de jos”, cocoțat pe scară, în fața brutăriei, potrivit Fanatik (Vezi aici imaginile). Mai mult decât atât, el a cărat o parte din materiale cu mașina personală.

Mai bine de o săptămână, juratul de la Românii au talent a venit zilnic pentru a ajuta echipa de muncitori cu renovările. Dragoș Bucur s-a străduit să termine lucrarea până în primele zile ale lunii septembrie pentru a nu ține prea mult afacerea închisă. Imediat cum au finalizat totul, cei doi soți au anunțat deschiderea brutăriei.

Totodată, Dana Nălbaru a anunțat că ea și soțul ei nu se mai pot ocupa așa cum trebuie de brutăria din București pentru că s-au mutat la țară, acolo unde au multe sarcini gospodărești de îndeplinit. Însă, fosta solistă HI-Q a precizat că a lăsat afacerea pe mâini bune.

„Pentru că ne-am mutat în Argeș, timpul pe care îl dedicăm afacerii din Otopeni s-a redus drastic, așa că am predat cârma generației tinere. Azi am făcut o vizită în locație și am fost încântați de îmbunătățirile aduse, aerul nou se simte. Alt vibe! Îmi place mult.”, a scris Dana Nălbaru pe Instagram.