Dragoș Stanciu a vorbit despre motivul divorțului de Elena Ionescu: “Ne-am aprins repede şi…”

Dragoș Stanciu a acceptat să vorbească în cadrul unui interviu despre divorțul de Elena Ionescu, dar și despre motivul care a provocat ruptura dintre ei. Fiul celor doi foști soți a împlinit luna trecută un an și tot luna trecută, ei au purtat discuții serioase despre despărțirea definitivă.

Dragoș Stanciu a vorbit despre motivul divorțului de Elena Ionescu

Conform mărturisirilor făcute de Dragoș Stanciu, divorțul încă nu s-a încheiat, însă, el și fosta parteneră locuiesc deja separat. În legătură cu motivul pentru care au decis să pună punct căsătoriei lor, fostul soț al artistei nu a oferit unul, spunând că nici el nu are o explicație. În schimb, a subliniat că va rămâne în relații bune cu Elena Ionescu pentru ca băiețelul lor să nu aibă de suferit în urma divorțului lor.

“Da, este adevărat. Urmează să se finalizeze divorţul. (…). Pur şi simplu, aşa a fost să fie. Am stabilit amândoi că este mai bine să ne separăm. Sincer, nu am nici eu un motiv anume. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins…. ne-am aprins repede şi ne-am stins la fel de repede, glumesc îţi dai seama. Vom rămâne în relaţii foarte bune pentru cel mic. (…). Am vorbit de mai multe ori. Am stat şi ne-am gândit amândoi. Totul este ok şi vom rămâne ok pentru cel mic”, a declarat Dragoș Stanciu la o emisiune de la Antena Stars.

Răzvan, fiul cântăreței Elena Ionescu și al lui Dragoș Stanciu, a împlinit un an luna trecută, mai exact pe 3 august.